竹東「沒有直通國道」成發展痛點 彭余美玲促完善聯外路網

新竹縣議員彭余美玲今天總質詢聚焦竹東交通建設，關切國道3號竹東二重交流道、外環道路、台68線延伸及科技大橋等進度。縣長楊文科表示，多項工程已完成或進入規畫階段，將持續向中央爭取經費，完善竹東聯外路網。

彭余美玲指出，竹東過去曾是全台第一大鎮，如今交通路網仍待完善，尤其缺乏直接銜接國道的交通建設。竹科三期及台知園區開發攸關外五里發展，聯外道路應同步到位，才能發揮建設效益。

楊文科表示，縣府已規畫多項竹東重大建設，其中國道3號竹東二重交流道計畫將提報中央，方向採立體化交通配置，盼串聯台68線及外環道路，降低車流匯集造成的壅塞；公道五銜接縣道122線外環道路、學府路打通，以及銜接科三與台知園區的科技大橋，也將持續推動。

交通處指出，竹東二重交流道規畫案已進入期末階段，8月23日舉辦地方說明會，目前正依各界意見微調，預計11月底前提報中央審議。

工務處表示，台68線銜接竹東東峰路新闢工程主線長約2.935公里、寬16公尺，總經費約18.6億元，規畫自竹東大橋東側沿上坪溪右岸向南，再跨越上坪溪銜接縣道122線及竹39線路口。今年5月完成設計監造決標，目前辦理基本設計審查，並向交通部公路局爭取生活圈道路建設經費；軟橋延伸段則待主線完成後接續辦理。

另為改善竹東壅塞，縣府規畫「公道五－122縣道聯絡道路」，作為頭重、二重及三重都市計畫區未來聯外道路。可行性評估已完成，因中央建議縣府先自籌經費辦理相關程序，縣府規畫2027年編列1000萬元，進行綜合規畫及環境影響評估。

彭余美玲另關切老人年金資格調整、敬老愛心卡於醫療院所及藥局使用規範、65歲以上長者健保補助，以及自強高工第二期工程、竹東河濱維護營運等議題，盼縣府在推動重大交通建設之餘，也兼顧教育、高齡照顧及地方生活品質。