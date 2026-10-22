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薔琵颱風來襲！竹市明垃圾停收、公車及YouBike停駛 部分醫院門診暫停

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照
中颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照

因應薔琵颱風持續逼近，新竹市府宣布明天停班課，並同步調整垃圾清運、公共運輸及醫療服務。市府說，23日沿線家戶垃圾、廚餘、資源回收物及社區子母車垃圾均停止清運，已登記的家戶大型家具則照常清運；市區公車（含幸福小黃）、YouBike公共自行車及GoShare共享機車暫停營運，路邊停車場暫停收費，公有路外停車場維持正常收費。

環保局表示，23日停止沿線家戶垃圾、廚餘、資源回收物及社區子母車垃圾清運，已完成登記的家戶大型家具則照常清運。請市民配合清運調整，暫勿將垃圾及回收物放置於路旁，以免遭強風吹散或造成排水阻塞。

交通處表示，23日市區公車（含幸福小黃）、YouBike公共自行車及GoShare共享機車全面暫停營運，恢復營運時間將另行透過相關APP及官方粉絲專頁公告。停班停課期間，路邊停車場暫停收費，公有路外停車場則維持正常收費。

交通處說，因應颱風可能帶來的強風及豪雨，停放於頭前溪高灘地及堤外廣場的車輛，請車主於10月23日凌晨0時前移置，未依限移車者，市府將進行拖吊，以降低淹水造成車輛受損的風險。

交通處指出，市府同步開放轄管道路內禁止停車線（黃線）及禁止臨時停車線（紅線）供車輛暫時停放，但消防救災巷道除外，讓停放於低窪地區及地下停車空間的車輛移置使用。請民眾依規定靠邊妥善停放，維持道路通行順暢，並於陸上颱風警報解除後立即移置車輛，以免受罰。

有關市區公車及幸福小黃相關資訊，民眾可洽詢各客運業者：新竹客運（03-5268599）、科技之星交通（03-5316632）、金牌客運（03-5538686）、國光客運（03-5246205）、苗栗客運（03-5328251）；幸福小黃可洽臺灣大車隊（03-6672468）。新竹轉運站發車情形，請民眾出門前先向轉運站或各客運業者確認。YouBike服務專線為03-6590022，GoShare客服專線為02-77430695，相關營運資訊請以業者最新公告為準。

衛生局表示，23日三區衛生所各項服務暫停辦理，疫苗接種服務（含三區衛生所、校園及社區接種站）也全面暫停。

另外，國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院新竹醫院上午、下午各開設內科及兒科門診1診；新竹馬偕紀念醫院上午開設內科門診1診；新竹市立馬偕兒童醫院上午、下午各開設兒科門診1診；國軍桃園總醫院新竹分院上午開設大內科及身心科門診各1診，下午開設大外科門診1診；南門綜合醫院上午開設內科、大腸直腸外科及兒科門診各1診，下午開設神經外科門診1診。新竹國泰醫院門診停診，新中興醫院、和平醫院及新竹新生醫院門診則暫停服務。

衛生局提醒，以上為目前彙整的門診資訊，實際開診情形仍請以各醫院最新公告為準，建議民眾就醫前先至醫院官方網站查詢，或致電確認，避免白跑一趟。

竹市6家急救責任醫院急診均維持24小時正常服務，如有緊急醫療需求，請民眾安心就醫。另停班停課期間，長照訪視及各項長照服務均暫停辦理，如有長照服務申請需求，可於恢復上班後撥打1966長照服務專線洽詢；相關防疫資訊可至新竹市衛生局官網查詢。

薔琵颱風 YouBike 垃圾 公車 新竹

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