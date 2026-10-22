薔琵颱風逼近 桃園農業啟動防災整備、果菜市場備援90公噸蔬菜

強颱「薔琵」逐步接近，桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，農業局長陳冠義今（22）日會同農糧署北區分署長林傳琦及八德區農會總幹事吳家暉，巡視設施農場防颱準備，並掌握轄內農業生產及市場供應情形。桃園果菜市場已備妥90公噸滾動式冷凍蔬菜庫存，可依需求機動調度，降低颱風對民生蔬菜供應的影響。

農業局長陳冠義提醒農友加強溫網室防風設施、清理溝渠並保持田間排水暢通；龜山苗圃及相關農業工程也同步加強防汛措施。農業局已通知各區公所、農漁會、產銷班及相關業者提前做好防颱準備，並持續監控農產品批發市場交易情形，掌握供應變化、適時調度蔬菜。

陳冠義表示，農業局同步加強漁港公共設施及在建工程巡查，要求施工廠商落實防颱防汛措施，並透過漁會通知漁船主儘速進港避風、加強繫纜及船體排水。另因應颱風來襲，原訂10月24日舉辦的「2026新屋鵝肉美食饗宴推廣暨國產雜糧特色農糧製品推廣行銷活動」，將延期至11月7日舉行，以確保活動安全及品質。

農業局提醒農漁友，颱風來襲前應加強作物防風措施、清理排水溝，確認畜牧場及養殖場排水系統暢通，並固定溫室、棚架及門窗；漁船應儘早進港避風，風雨增強後切勿冒險巡田、搶收或出海，以確保人身安全。