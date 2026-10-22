首屆新竹市文化風鼎獎頒獎 表揚4名文化工作者

新竹市政府今天舉行首屆「新竹市文化風鼎獎」頒獎典禮，表揚4名長期投入地方文史、國樂教育及傳統工藝等領域的文化工作者，其中已故張德南、蕭在淦獲終身奉獻獎。

新竹市文化局發布新聞稿表示，今天由市長高虹安頒發「卓越貢獻獎」給吳慶杰、劉江濱，並以「終身奉獻獎」表揚張德南、蕭在淦。

高虹安致詞表示，新竹除以科技聞名，也有深厚文化底蘊，期盼透過獎項鼓勵更多人才投入文化保存與發展。

吳慶杰表示，他自民國83年擔任金山里長期間，見證新竹科學園區開發對地方環境與歷史的影響，因而成立「金山面文史工作室」，投入地方文史工作32年，出版10多本書籍、累積超過200萬字紀錄，目前仍持續寫作、演講及帶領走讀活動。

劉江濱表示，早年曾看到網友形容新竹是「文化沙漠、音樂沙漠」，決心改變外界印象，退伍後離開台北市立國樂團，返鄉投入國樂教育35年。他說，新竹國樂蓬勃發展，是市府、學校、家長及學生共同努力的成果，未來將持續投入國樂教育與人才培育。

竹市府指出，張德南長年投入地方文史研究，參與「新竹市志」及「續修新竹市志」等編纂工作；蕭在淦則投入傳統花燈工藝創作及技藝傳承。2人雖已辭世，仍為新竹留下珍貴文化資產。

蕭在淦的女兒蕭彩罄表示，父親今年7月離世，家人在他住院期間告知獲獎喜訊時，仍能從表情中感受到欣慰。父親一生熱愛花燈製作，將作品從傳統工藝延伸至大型燈藝及台灣燈會展出，感謝市府對父親的肯定。

遴選委員代表、前新竹市長蔡仁堅表示，張德南長年投入地方文史研究與田野調查，在「竹塹文獻」雜誌發表98篇文章，記錄超過60名新竹歷史人物，為地方留下珍貴歷史文獻，期盼未來能彙整出版張德南的著作，延續地方歷史記憶。