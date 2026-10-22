人口持續成長 議員蔡志環提竹北「三箭」挺教育、暢交通、顧社福

新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向，包括推動AI教育、小班教學、整合竹竹交通路網，以及完善婚育、托育與長照服務，盼提升市民生活品質，讓政策從規畫走向落實。

蔡志環表示，竹北人口持續成長、科技產業蓬勃發展，隨著城市快速變遷，教育資源、交通運輸及社會福利也應與時俱進。此次專訪延續他10月12日縣政總質詢「八年施政總體檢．竹北下一步」的問政方向，強調政策除有願景，也應提出具體目標、執行期程與實際成效。

教育方面，蔡志環主張AI教育向下扎根，善用AI輔助教學，培養學生自主學習、獨立思考及解決問題能力；並以國小每班25人、國中每班26人為政策目標，逐步推動小班教學，同時落實行政減量、強化專業支持，減輕教師行政負擔。

交通方面，他指出，竹北人口及車流持續成長，改善壅塞不能只靠拓寬道路，應整合竹北與新竹市交通路網，依通勤、通學需求規畫客製化公車及跳蛙公車，強化高鐵、台鐵與公車轉乘服務。

他也主張爭取YouBike前30分鐘免費，持續增設公共自行車站點，並改善道路安全、停車管理及縣治商圈周邊交通動線，增加民眾不開車的交通選擇。

社福方面，蔡志環提出強化婚育支持，持續關注「新竹縣挺好孕計畫」11月1日上路後的申辦便利性及實施成效；並加速公托布建，提升臨時托育服務與托育人力，減輕雙薪家庭育兒負擔。

針對高齡照顧，他主張盤點長照人力與服務量能，強化失智照護、夜間及假日服務，並持續檢討敬老愛心卡使用便利性，讓長輩在交通、醫療及生活需求上都能實際受惠。

蔡志環表示，20年來持續透過議會質詢、提案、實地會勘及跨局處協調關注地方需求，未來也將要求縣府針對重要民生政策提出執行期程、資源配置及成效評估，讓政策真正落實。