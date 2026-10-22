快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！竹市、台中等11縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

人口持續成長 議員蔡志環提竹北「三箭」挺教育、暢交通、顧社福

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向。聯合報系資料照
新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向。聯合報系資料照

新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向，包括推動AI教育、小班教學、整合竹竹交通路網，以及完善婚育、托育與長照服務，盼提升市民生活品質，讓政策從規畫走向落實。

蔡志環表示，竹北人口持續成長、科技產業蓬勃發展，隨著城市快速變遷，教育資源、交通運輸及社會福利也應與時俱進。此次專訪延續他10月12日縣政總質詢「八年施政總體檢．竹北下一步」的問政方向，強調政策除有願景，也應提出具體目標、執行期程與實際成效。

教育方面，蔡志環主張AI教育向下扎根，善用AI輔助教學，培養學生自主學習、獨立思考及解決問題能力；並以國小每班25人、國中每班26人為政策目標，逐步推動小班教學，同時落實行政減量、強化專業支持，減輕教師行政負擔。

交通方面，他指出，竹北人口及車流持續成長，改善壅塞不能只靠拓寬道路，應整合竹北與新竹市交通路網，依通勤、通學需求規畫客製化公車及跳蛙公車，強化高鐵、台鐵與公車轉乘服務。

他也主張爭取YouBike前30分鐘免費，持續增設公共自行車站點，並改善道路安全、停車管理及縣治商圈周邊交通動線，增加民眾不開車的交通選擇。

社福方面，蔡志環提出強化婚育支持，持續關注「新竹縣挺好孕計畫」11月1日上路後的申辦便利性及實施成效；並加速公托布建，提升臨時托育服務與托育人力，減輕雙薪家庭育兒負擔。

針對高齡照顧，他主張盤點長照人力與服務量能，強化失智照護、夜間及假日服務，並持續檢討敬老愛心卡使用便利性，讓長輩在交通、醫療及生活需求上都能實際受惠。

蔡志環表示，20年來持續透過議會質詢、提案、實地會勘及跨局處協調關注地方需求，未來也將要求縣府針對重要民生政策提出執行期程、資源配置及成效評估，讓政策真正落實。

竹北 人口 社福 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生每周喝鮮奶！邱臣遠拋竹北教育5政見 設2歲專班、早療延至12歲

人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

憂台積電營運恐爆車潮 邱坤桶籲解決寶山通勤危機

相關新聞

薔琵颱風逼近 桃園農業啟動防災整備、果菜市場備援90公噸蔬菜

強颱「薔琵」逐步接近，桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，農業局長陳冠義今（22）日會同農糧署北區分署長林傳琦及八德區農會總幹事吳家暉，巡視設施農場防颱準備，並掌握轄內農業生產及市場供應情形。桃園果菜市場已備妥90公噸滾動式冷凍蔬菜庫存，可依需求機動調度，降低颱風對民生蔬菜供應的影響。

人口持續成長 議員蔡志環提竹北「三箭」挺教育、暢交通、顧社福

新竹縣議員蔡志環接受電台專訪，提出竹北未來「挺教育、暢交通、顧社福」三大方向，包括推動AI教育、小班教學、整合竹竹交通路網，以及完善婚育、托育與長照服務，盼提升市民生活品質，讓政策從規畫走向落實。

學生每周喝鮮奶！邱臣遠拋竹北教育5政見 設2歲專班、早療延至12歲

新竹縣竹北市長選戰持續升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天公布教育政策，提出從2歲幼兒延伸至全齡學習的5大主張，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育，並喊話縣府共同推動，讓教育資源跟上人口成長。

「2026通霄沙雕藝術節」獲國際肯定 勇奪美國繆思創意大獎金獎

苗栗縣政府再傳捷報！2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎，讓苗栗海岸的藝術創意與觀光魅力再度登上國際舞台。

拉拉山成全台首座國際暗空勝地 桃園盼打造北橫生態旅遊廊帶

桃園北橫觀光再添國際級亮點，拉拉山今年10月14日正式獲國際暗空協會認證為「國際暗空勝地」，成為全台首座、亞洲第三座獲認證場域。桃園市觀旅局表示，未來將以暗空品牌為核心，串聯慈湖、羅浮、小烏來至巴陵等景點，並改造拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔及古道，打造兼具星空、生態、原民文化的北橫生態旅遊廊帶。

光復節三天連假遇強颱 桃園大溪警彈性管制北橫、大溪老城區車流

桃園市大溪警分局表示，今年光復節24（周六）至26日3天連假國道3號大溪交流道南下匝道無高乘載管制，不過警方在大溪熱門旅遊景點老城區周邊，3天都有交通管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。