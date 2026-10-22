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學生每周喝鮮奶！邱臣遠拋竹北教育5政見 設2歲專班、早療延至12歲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今公布教育政策，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今公布教育政策，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育。圖／邱臣遠團隊提供

新竹縣竹北市長選戰持續升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天公布教育政策，提出從2歲幼兒延伸至全齡學習的5大主張，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育，並喊話縣府共同推動，讓教育資源跟上人口成長。

邱臣遠今天在競選總部舉行教育政策記者會，新竹縣議員參選人游雅婷、徐勝凌、陳岫玫及竹北市民代表參選人林瑞德出席。邱表示，新竹縣近年財源成長，最值得投資的是下一代，竹北市公所將在權責內率先投入，但完整配置教育資源仍須市、縣合作。

邱臣遠提出「兩歲接得住」，將盤點竹北市立幼兒園各分班空間及招生狀況，符合條件者優先增設或轉型2歲專班，並爭取中央補助；「早療不斷線」則由市公所編列自主財源，補助設籍竹北、經醫院診斷仍需療育的6至12歲兒童，填補升上小學後的資源缺口。

「周周有鮮奶」規畫竹北2歲至國中階段學生每周可獲1次國產鮮乳或豆漿，不分公私立，並爭取數位兌領，讓家長至超商領取，減少學校冷藏及配送負擔。

邱臣遠也主張每年暑假舉辦竹北科學節，串聯竹科企業、清華大學、陽明交大及在地學校，媒合科技人才擔任科學導師；另利用圖書館、社區活動中心推動全齡AI教育，開設親子共學、生成式AI應用及長者數位防詐等課程。

邱臣遠並向縣府及國民黨縣長參選人徐欣瑩、民進黨縣長參選人鄭朝方喊話，盼全縣13鄉鎮市推動2至15歲每周鮮奶政策，逐步將早療補助延伸至學齡兒童、擴及一般家庭，並在人口快速成長地區增設公共托育據點及2歲專班。

游雅婷主張早療補助未來擴至18歲；徐勝凌認為營養、托育政策應採全縣一致標準；陳岫玫盼湖口優先增設公托及專班；林瑞德則主張設托育整合通報及申訴窗口。

邱臣遠表示，相關政策將依「政見有財源」原則進行財務評估、分年編列預算，透過市縣合作，讓教育及托育資源跟上竹北及周邊鄉鎮人口成長。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今公布教育政策，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今公布教育政策，包括增設2歲專班、早療補助延長至12歲、學生每周喝鮮奶、舉辦竹北科學節及推動全齡AI教育。圖／邱臣遠團隊提供

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