「2026通霄沙雕藝術節」獲國際肯定 勇奪美國繆思創意大獎金獎

苗栗縣政府再傳捷報！2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎，讓苗栗海岸的藝術創意與觀光魅力再度登上國際舞台。

縣府文化觀光局局長林彥甫表示，通霄沙雕藝術節是苗栗重要的夏季觀光活動，2026年活動於7月4日至9月6日在通霄海水浴場舉行，展期長達65天，以「來自白沙的祝福」為主題，將祝福的意象融入沙雕創作，透過藝術家的巧手，將細沙塑造成充滿故事性與想像力的立體作品，讓民眾在海風、沙灘與海天景致之間，感受藝術與自然交織的獨特魅力。

林彥甫表示，今年活動匯集來自8個國家、10支隊伍參與國際沙雕競賽，藝術家以不同文化背景及創作視角，展現沙雕藝術豐富多元的表現形式。從大型主題作品到細膩的造型雕刻，每件作品皆凝聚創作者的技藝與巧思，讓原本平凡的白沙化為具有生命力的藝術展品。

民眾不僅能近距離欣賞國際級沙雕創作，也能透過作品感受不同文化的創意表達，進一步提升活動的藝術深度與國際交流價值。另外，活動也結合音樂會與風箏展演，豐富整體觀光體驗，吸引民眾與親子家庭前來感受苗栗海線的魅力。

林彥甫也提及此次榮獲美國繆思創意大獎金獎，不僅是對通霄沙雕藝術節整體活動規劃、藝術創意及執行成果的肯定，也是對參與創作的國際藝術家與活動工作團隊的鼓勵，讓更多人看見苗栗海岸的自然資源、藝術能量與觀光發展潛力。

縣長鍾東錦表示，通霄沙雕藝術節此次獲得國際大獎肯定，是苗栗深耕文化觀光的重要成果，也展現地方活動結合國際藝術與在地特色的發展潛力。未來縣府將持續以創意為核心，串聯文化、藝術及觀光產業，讓苗栗的美好被更多國內外旅客看見，帶動地方觀光發展，展現苗栗獨特的山海魅力。