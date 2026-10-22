快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026通霄沙雕藝術節」獲國際肯定 勇奪美國繆思創意大獎金獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎。圖／苗栗縣政府提供
2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府再傳捷報！2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎，讓苗栗海岸的藝術創意與觀光魅力再度登上國際舞台。

縣府文化觀光局局長林彥甫表示，通霄沙雕藝術節是苗栗重要的夏季觀光活動，2026年活動於7月4日至9月6日在通霄海水浴場舉行，展期長達65天，以「來自白沙的祝福」為主題，將祝福的意象融入沙雕創作，透過藝術家的巧手，將細沙塑造成充滿故事性與想像力的立體作品，讓民眾在海風、沙灘與海天景致之間，感受藝術與自然交織的獨特魅力。

林彥甫表示，今年活動匯集來自8個國家、10支隊伍參與國際沙雕競賽，藝術家以不同文化背景及創作視角，展現沙雕藝術豐富多元的表現形式。從大型主題作品到細膩的造型雕刻，每件作品皆凝聚創作者的技藝與巧思，讓原本平凡的白沙化為具有生命力的藝術展品。

民眾不僅能近距離欣賞國際級沙雕創作，也能透過作品感受不同文化的創意表達，進一步提升活動的藝術深度與國際交流價值。另外，活動也結合音樂會與風箏展演，豐富整體觀光體驗，吸引民眾與親子家庭前來感受苗栗海線的魅力。

林彥甫也提及此次榮獲美國繆思創意大獎金獎，不僅是對通霄沙雕藝術節整體活動規劃、藝術創意及執行成果的肯定，也是對參與創作的國際藝術家與活動工作團隊的鼓勵，讓更多人看見苗栗海岸的自然資源、藝術能量與觀光發展潛力。

縣長鍾東錦表示，通霄沙雕藝術節此次獲得國際大獎肯定，是苗栗深耕文化觀光的重要成果，也展現地方活動結合國際藝術與在地特色的發展潛力。未來縣府將持續以創意為核心，串聯文化、藝術及觀光產業，讓苗栗的美好被更多國內外旅客看見，帶動地方觀光發展，展現苗栗獨特的山海魅力。

2026通霄沙雕藝術節匯集來自8個國家、10支隊伍參與國際沙雕競賽，展現沙雕藝術豐富多元的表現形式。圖／苗栗縣政府提供
2026通霄沙雕藝術節匯集來自8個國家、10支隊伍參與國際沙雕競賽，展現沙雕藝術豐富多元的表現形式。圖／苗栗縣政府提供

沙雕 美國 苗栗 藝術家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

一銀宜蘭分行奪藝術獎

金門高粱不只拚酒香 食農教育串聯工藝美食…下一步瞄準藝術節

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

相關新聞

光復節三天連假遇強颱 桃園大溪警彈性管制北橫、大溪老城區車流

桃園市大溪警分局表示，今年光復節24（周六）至26日3天連假國道3號大溪交流道南下匝道無高乘載管制，不過警方在大溪熱門旅遊景點老城區周邊，3天都有交通管制。

「2026通霄沙雕藝術節」獲國際肯定 勇奪美國繆思創意大獎金獎

苗栗縣政府再傳捷報！2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，參加2026美國繆思創意大獎，榮獲「藝術活動類」金獎，讓苗栗海岸的藝術創意與觀光魅力再度登上國際舞台。

拉拉山成全台首座國際暗空勝地 桃園盼打造北橫生態旅遊廊帶

桃園北橫觀光再添國際級亮點，拉拉山今年10月14日正式獲國際暗空協會認證為「國際暗空勝地」，成為全台首座、亞洲第三座獲認證場域。桃園市觀旅局表示，未來將以暗空品牌為核心，串聯慈湖、羅浮、小烏來至巴陵等景點，並改造拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔及古道，打造兼具星空、生態、原民文化的北橫生態旅遊廊帶。

2027台灣燈會在苗栗 台灣保來得科技燈影魅力搶先曝光

「2027台灣燈會在苗栗」科技燈影魅力搶先曝光！苗栗縣政府規劃企業燈區，邀請粉末冶金大廠台灣保來得公司，以「精密驅動・智造未來」為主題，將精密零件轉化為光影藝術，透過巨型科技金剛、幻彩齒輪地台，產生的流動追光效果，令人驚豔。

知名親子IP「樂樂」逛桃園 邀小朋友發想城市未來樣貌

知名親子IP「樂樂」近日與桃園市都市發展局合作，推出「小小城市設計師」系列影片，透過生動有趣的故事與動畫，將社宅、可負擔住宅與綠色廊道規畫等專業知識轉化成淺顯易懂的敘事，邀請大小朋友一起認識城市設計，想像桃園的未來。

台68延伸竹東等不到中央補助 楊文科喊「馬上做」竹縣府先編預算

新竹縣議員楊昌德今天在議會質詢關切台68線延伸竹東東峰路進度，縣府表示，工程總經費約18.6億元，中央補助尚未核定，縣府已編列預算分年推動；縣長楊文科強調「要馬上做、立即來做」，盼改善竹東、橫山及五峰交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。