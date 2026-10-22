桃園市消防局第一大隊日前特別辦理緊急救護「團隊資源管理」專業課程。圖：消防局提供

為全面提升第一線救護人員的團隊協作默契、溝通效能與臨床決策安全，桃園市消防局第一大隊日前特別辦理緊急救護「團隊資源管理」專業課程。此次課程邀請到林口長庚紀念醫院急診醫學科醫療指導醫師黃晏博親自授課，透過理論與情境模擬演練，為基層救護同仁注入強心針，持續深化到院前緊急醫療救護品質。

此次課程邀請到林口長庚紀念醫院急診醫學科醫療指導醫師黃晏博親自授課。圖：消防局提供

「團隊資源管理」最初源自航空界，強調在面對高壓、高風險環境時，透過有效的人員溝通、領導統御、情境意識與任務分配，降低人為疏失並提升整體任務安全性。隨著到院前緊急救護面對的病況日益複雜與危急， TRM概念近年來已被廣泛應用於高級救護隊與到院前醫療照護體系中。

在此次課程中結合豐富的臨床急救經驗與學術理論，深入淺出地向學員們剖析在心肺功能停止、嚴重創傷或急性心肌梗塞等緊急救護現場中，救護車上的小組成員該如何建立「口頭複誦、明確指派、資訊共享與相互監測」的運作機制。黃晏博指出，優秀的救護技術不僅仰賴個人的醫療操作技能，更需要整個團隊在分秒必爭的環境下發揮絕佳的協作默契，才能確保急救處置萬無一失。

除了精闢的觀念講授外，課程中也安排了豐富的實務情境模擬演練。透過模擬真實救護現場的突發狀況，讓學員實際操作並體驗在緊急救護的高壓情境下，如何透過結構化的溝通與領導，克服資訊落差、避免單點決策盲點。參訓的救護同仁紛紛表示，透過課程的指導與實務演練的反思檢討，對於未來在面對危急重症患者時，如何更冷靜、更有條理地分配任務與掌握全局，有了更深刻的體會與收穫。

第一大隊大隊長賴志忠表示，非常感謝黃晏博長期以來對桃園市在地緊急救護品質的大力支持與指導。第一線救護人員扮演著守護市民生命安全的重要防線，未來大隊將持續辦理各項精進訓練與跨界交流課程，將「團隊資源管理」的精神扎根於日常勤務中，以最高標準的專業技術與團隊默契，守護每一位需要幫助的市民。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消第一大隊深化緊急救護品質 攜手醫師強化團隊資源管理觀念