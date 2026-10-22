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4大關卡學自救！桃消竹圍分隊前進校園 防災觀念向下扎根

桃園電子報／ 桃園電子報

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竹圍分隊前往竹圍國小，舉辦了一場生動活潑的「小小消防員體驗營」。圖：竹圍分隊提供

為積極配合桃園市政府推動各級學校防災教育，落實防災觀念向下扎根，消防局第三救災救護大隊於今（22）日前往竹圍國小，舉辦了一場生動活潑的「小小消防員體驗營」。活動由竹圍分隊專業消防團隊規劃與帶領，將學童分成風火專家、救護專家、應變專家和地震專家四個體驗站，透過寓教於樂的分站闖關形式，為全校學童打造了一場全面且扎實的安全教育饗宴。

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竹圍分隊透過寓教於樂的分站闖關形式，為全校學童打造了一場全面且扎實的安全教育饗宴。圖：竹圍分隊提供

竹圍分隊長陳錦詮表示，此次活動特別以消防專業角度出發，希望跳脫傳統單向的政令宣導，讓孩子們在「風火專家」站學習火災預防與濃煙逃生技巧、「救護專家」站體驗基礎急救與CPR、「應變專家」站熟悉災害通報流程，以及在「地震專家」站實地演練「趴下、掩護、穩住」保命三步驟。看到學童們個個化身為認真的小小消防員，在動手做與互動中主動學習，不僅能有效消除對災害的恐懼，更能將正確的防災技能扎根於日常生活之中。

第三大隊長吳家豪指出，校園防災教育是社會安全的基石，透過消防分隊走入校園的實地演練與指導，能夠讓防災與自救觀念更有效率地傳遞給每一位學童，進而達到「一人防災、全家受惠」的擴散成效。大隊長強調，防災勝於救災，孩子的安全是市府與消防局最重視的責任，未來也將持續推動各類校園防災體驗活動，與學校緊密攜手合作，為孩子們打造一個安全、無慮的學習成長環境。

活動尾聲在孩子們此起彼落的歡笑與收穫中圓滿落幕。透過此次體驗營，不僅讓竹圍國小的學童度過了一個充實且深具意義的難忘時光，更在他們心中種下了重視安全的種子，為地方社區與校園的安全防護網寫下美好而堅實的一頁。

本文章來自《桃園電子報》。原文：4大關卡學自救！桃消竹圍分隊前進校園 防災觀念向下扎根

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