拉拉山成全台首座國際暗空勝地 桃園盼打造北橫生態旅遊廊帶

桃園北橫觀光再添國際級亮點，拉拉山今年10月14日正式獲國際暗空協會認證為「國際暗空勝地」，成為全台首座、亞洲第三座獲認證場域。桃園市觀旅局表示，未來將以暗空品牌為核心，串聯慈湖、羅浮、小烏來至巴陵等景點，並改造拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔及古道，打造兼具星空、生態、原民文化的北橫生態旅遊廊帶。

北橫擁有巨木、泰雅文化及星空等觀光資源，市府近年分為大溪、羅浮及巴陵3大遊憩系統推動整體改善，包括慈湖園區、角板山行館、舊百吉隧道、小烏來親水空間、巴陵古道等景點，並透過夜間觀光、地方物產、民宿輔導及遊程整合，逐步由單點景區改善轉向整體廊帶發展。

觀旅局表示，拉拉山今年3月向國際暗空協會提出申請，10月14日正式獲頒國際暗空勝地認證。與強調天然夜空條件的暗空公園不同，暗空勝地著重在人居環境中透過光害管理維持星空品質，目前全球僅19處、亞洲3處。市府為此已改善超過400盞戶外人工光源，更換遮光罩及反光標誌，降低夜間光源干擾。

觀旅局提到，市府今年3月公布「桃園市光污染防制要點」，並透過地方說明會、改燈工作坊及培訓課程，讓居民了解暗空並非全面關燈，而是把光源精準投射在需要的位置。後續將持續進行星空品質與夜間生態監測，並研議光害管理法制化。

觀旅局說，拉拉山遊客中心將轉型為「暗空教育基地」，整合旅遊諮詢、文創展售、展覽及多功能教室，戶外廣場增設綠帶、休憩區與眺景平台，夜間則轉為觀星教育廣場；巴陵鐵塔周邊同樣規畫觀星廣場，巴陵1、2號隧道將設置停車場、廁所及補給站，成為觀星古道起點驛站。

觀旅局表示，北橫另一重點為慈湖及後慈湖活化，除改善人行環境、夜間照明及步道，一號辦公室轉型沉浸式展館，結合AI互動與數位展演；二號辦公室則引進桃園綠色餐飲品牌，結合在地植栽與食材，增加園區停留體驗。

宇內溪戲水區今年也首度導入AI智慧監控，以影像辨識偵測疑似溺水、危險區域停留及水位異常，目前9支監視器中有7支具AI辨識功能。觀旅局提到，未來北橫將持續整合暗空觀星、森林生態、部落文化及地方美食，今年已推出13條「探索北橫」永續遊程，並規畫觀星友善旅宿及深度旅遊產品，讓觀光人潮進一步轉化為地方產業收益。