光復節三天連假遇強颱 桃園大溪警彈性管制北橫、大溪老城區車流

桃園市大溪警分局表示，今年光復節24（周六）至26日3天連假國道3號大溪交流道南下匝道無高乘載管制，不過警方在大溪熱門旅遊景點老城區周邊，3天都有交通管制。

警方管制路段包括普濟路禁止左轉得勝路，大溪老街車流要離開時，建議由普濟路左轉金城路，接著右轉康莊路，左轉接文化路或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流。大溪和平老街3天連假上午9時至晚上6時劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平路五岔路口交管；康莊路、得勝路口中午12時至晚上6時，車輛禁止右轉進得勝路（單行道）。

警方3天連假下午3時至晚上6時視交通狀況，於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口，機動實施圓環單向管制，及封閉往三元一街方向車道和瑞安路迴轉道。橋頭停車場如果滿場，警方將配合停車場人員封閉瑞安路出口，一律改由武嶺橋下道路經大鶯路60巷由大鶯路、旭日路或瑞仁路離場。

台7線（北橫）慈湖、石門水庫、角板山行館園區、東眼山、小烏來、羅浮溫泉公園、新溪口吊橋及拉拉山主要路口如遇上塞車，下山車輛替代道路，往新竹建議改由線羅馬公路（桃118）到關西鎮，往台北建議改由台7乙線先到新北市三峽區。