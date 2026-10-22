2027台灣燈會在苗栗 台灣保來得科技燈影魅力搶先曝光

「2027台灣燈會在苗栗」科技燈影魅力搶先曝光！苗栗縣政府規劃企業燈區，邀請粉末冶金大廠台灣保來得公司，以「精密驅動・智造未來」為主題，將精密零件轉化為光影藝術，透過巨型科技金剛、幻彩齒輪地台，產生的流動追光效果，令人驚豔。

縣長鍾東錦表示，苗栗是台灣粉末冶金產業的重要重鎮，生產規模占全台六成以上，具有深厚的精密製造基礎。台灣保來得是在地產業的傑出代表，此次透過燈會，將小零件背後的大技術轉化為光影藝術，讓民眾在賞燈之餘，也能看見苗栗在全球產業鏈中扮演的關鍵角色。

台灣保來得此次以企業核心技術為創作起點，將平時隱身於機械設備中的關鍵零件，轉化為燈會舞台上的亮眼主角，呈現精密製造與日常生活、未來科技之間的緊密連結。

燈組最吸睛的焦點，是一座有「porite」品牌標誌的巨型機器人，底部則跳脫一般圓形燈座，改以多個大小不一、相互嚙合的齒輪造型地台，搭配LED流動追光效果，讓不同色彩的光線沿著齒輪輪廓流轉，營造能量傳遞的動態視覺。

為了讓參觀民眾更有參與感，主燈平台旁特別設置專屬掛架，上面掛有一面與巨型機器人手上完全一模一樣的1:1實體「Porite科技守護盾牌」，屆時將開放民眾自由拿取盾牌，親手握住科技的重量，化身為守護未來的科技超級英雄，拍下氣勢萬千又逗趣可愛的打卡紀念照，預計將掀起排隊體驗熱潮。