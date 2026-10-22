知名親子IP「樂樂」逛桃園 邀小朋友發想城市未來樣貌

知名親子IP「樂樂」近日與桃園市都市發展局合作，推出「小小城市設計師」系列影片，透過生動有趣的故事與動畫，將社宅、可負擔住宅與綠色廊道規畫等專業知識轉化成淺顯易懂的敘事，邀請大小朋友一起認識城市設計，想像桃園的未來。

都發局指出，都市規畫與每個人的生活息息相關，道路、交通工具到住家附近的公園與公共設施都與城市設計密不可分，但一般民眾對這些規畫及工作可能比較陌生，所以才有此次合作，盼結合動畫、角色互動與生活情境，讓艱深的知識概念變得簡單有趣。

「小小城市設計師」系列影片共有5集，首集以鐵路地下化為主題，介紹軌道建設規畫、公共運輸安全及城市縫合，引導孩子了解地下化概念，以及這項工程將如何改變城市的生活環境。

系列影片後續將針對桃園市的綠色廊道規畫、15分鐘城市、社宅、可負擔住宅及站站有家有公設等主題，期望將都市規畫帶進家庭與孩子的生活，也鼓勵親子思考「怎麼設計一座更好的城市」，不分年齡一起認識城市、關心公共建設，共同想像未來桃園的模樣。

「小小城市設計師」系列首集影片已於YouTube平台上架，歡迎家長與孩子一同觀賞，跟著桃德、樂樂展開城市探索之旅。

知名親子IP「樂樂」近日與桃園市都市發展局合作，推出「小小城市設計師」系列影片，透過生動有趣的故事與動畫，將社宅、可負擔住宅與綠色廊道規畫等專業知識轉化成淺顯易懂的敘事。圖／桃園市都發局提供

知名親子IP「樂樂」近日與桃園市都市發展局合作，推出「小小城市設計師」系列影片，透過生動有趣的故事與動畫，將社宅、可負擔住宅與綠色廊道規畫等專業知識轉化成淺顯易懂的敘事。圖／桃園市都發局提供