台68延伸竹東等不到中央補助 楊文科喊「馬上做」竹縣府先編預算

新竹縣議員楊昌德今天在議會質詢關切台68線延伸竹東東峰路進度，縣府表示，工程總經費約18.6億元，中央補助尚未核定，縣府已編列預算分年推動；縣長楊文科強調「要馬上做、立即來做」，盼改善竹東、橫山及五峰交通。

楊昌德指出，台68線延伸工程地方爭取十多年，早年曾有路線規畫鄰近台北榮民總醫院新竹分院，引發噪音擔憂，地方因此持續建議調整路線，希望延伸至橫山，再串聯軟橋、縣道122線及北埔，形成完整交通路網。

楊昌德說，目前台68線並未完整銜接國道1號、國道3號，交通路網仍有缺口，建議縣府持續爭取改善銜接系統。他表示，竹東、橫山一帶每逢假日及上下班尖峰容易塞車，不僅影響通勤，若遇緊急救護，更可能延誤救援時間，台68線延伸攸關地方發展及居民生命安全，希望工程盡快完成。

新竹縣工務處長戴志君表示，「台68線接竹東東峰路新闢工程」路線由竹東大橋東側出發，沿上坪溪右岸往南，最後銜接竹39線與縣道122線路口，總經費約18.6億元。縣府去年11月已向中央提案爭取經費，但至今補助仍未核定，因此縣府已自行編列預算，規畫分年推動工程。

楊文科表示，台68線延伸工程環評已完成，相關設計持續推進，中央補助尚未到位，因此縣府已在今年及明年度預算先行編列經費，希望工程能盡速往前走。

至於台68線銜接國道1號，楊文科說，縣府也持續向中央爭取，希望透過相關楊頭高架工程讓台68線與國道系統銜接。目前規畫西向匝道銜接國道1號，但東向仍受工程及水利法規等因素限制，縣府會持續與中央溝通，希望最終能完成雙向銜接。

楊文科強調，台68線延伸後若能經橫山銜接軟橋，可有效分散目前壅塞車流，改善地方交通，「這就是我們一直很關心的」，縣府希望工程盡快推動，「我們要馬上做、立即來做」。