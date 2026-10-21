快訊

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新桃林線添支線 說明會邀請函印藍營民代挨批行政不中立

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府昨晚在龜山舉辦銀線支線說明會，因邀請函發起單位印國民黨民代，引發綠營民代質疑行政不中立。圖／翻攝自桃園市政府網站
桃園市政府昨晚在龜山舉辦銀線支線說明會，因邀請函發起單位印國民黨民代，引發綠營民代質疑行政不中立。圖／翻攝自桃園市政府網站

桃園市政府與新北市政府合作開發捷運「新桃林線」，昨天在龜山區辦支線說明會，因邀請函印國民黨立委牛煦庭、議員孫韻璇服務處是發起單位，引發民進黨議員陳雅倫不滿，質疑行政不中立；桃園市捷運工程局表示邀請函印發起單位無不妥，絕對行政中立。

新桃林線又稱銀線，採輕軌設計，全長近26公里，主要往返桃園市桃園區與新北市林口區，支線則通往桃園市龜山區文德路、文明路一帶，可行性研究預計本月先送桃園部分給交通部審查，內容包括支線，桃園市捷運工程局昨天也到地方辦支線說明會，未料邀請函內容引發爭議。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，她支持支線開發建設，但說明會為藍營民代冠名「發起單位」，用政府預算做造勢，她無法苟同；陳雅倫也強調自己參與了每一場桃園長庚線說明會，也將民眾陳情送進市府，但市府一個字都沒回應，那市府為何還要假裝傾聽民意開地方說明會？說明會根本是就假公濟私、行政不中立的造勢大會。

桃園市捷工局表示，銀線支線確實是牛煦庭與孫韻璇服務處替地方反映需求，2人服務處也有公文函請市府研議規畫，所以列發起單位。活動沒有黨政色彩之分，地方民代都有邀請，致詞介紹時也是藍綠穿插介紹，無行政不中立。

藍營 桃園 牛煦庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中會展二期60億經費 中央重申埋單

台中國際會展中心西側場館60億經費 賴清德允：中央全部支付

桃市府租遊覽車支援國道客運 張善政：求人不如求己

桃園推出「雙城日常」走讀 串聯老城美食與舊城故事

相關新聞

解缺水 台水砸4億建泰安淨水場及下游管線 預計2030年完工

苗栗縣泰安鄉自來水普及率僅二點二八％、獅潭鄉三點四％，台灣自來水公司昨與苗縣府簽署合作備忘錄，將斥資四點○七億元新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，預計二○三○年完工。另，針對竹南、頭份地區自來水近來頻傳土味，台水研判是季節性氣味，水質無虞。

國道客運運力不足 桃市等嘸中央回應 自租遊覽車支援

桃園國道客運尖峰時段長期一位難求，市長張善政昨說，市府多次向交通部公路局反映增班未果，「別人不做，我們自己來做」，市府十月起租遊覽車支援5250B、9023A路線，南崁、藝文特區通勤族排隊人潮已有紓緩，但未來仍盼中央解決國道客運運能問題。

桃園新桃林線添支線 說明會邀請函印藍營民代挨批行政不中立

桃園市政府與新北市政府合作開發捷運「新桃林線」，昨天在龜山區辦支線說明會，因邀請函印國民黨立委牛煦庭、議員孫韻璇服務處是發起單位，引發民進黨議員陳雅倫不滿，質疑行政不中立；桃園市捷運工程局表示邀請函印發起單位無不妥，絕對行政中立。

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

颱風薔琵持續接近台灣，預估周五、周六影響最明顯。桃園市長張善政今在市政會議要求各局處提前整備，易淹水地區預布抽水機、滯洪池預先放水，復興山區則緊盯崩塌、落石及通訊狀況；適逢桃園萬聖城本周六登場，市府今天下午將依最新風雨預測評估活動是否照常舉行或停展，並即時公布結果。

桃市府租遊覽車支援國道客運 張善政：求人不如求己

桃園國道客運尖峰時段長期一位難求，市長張善政今在市政會議表示，市府多次向交通部公路局反映增加班次，遲未獲具體回應，決定「別人不做，我們自己來做」，自10月起由市府出錢租遊覽車支援5250B、9023A路線，改善南崁、藝文特區通勤族排隊等車問題，並將持續向中央爭取雙層巴士及開放僑生擔任大客車駕駛。

苗縣大湖鄉公所重建工程接連被迫喊停 近日廠商「繼受履約」復工

苗栗縣大湖鄉公所原地拆除重建工程，2022年底開工後，繼廠商違反採購法停工後終止契約，再標出重新動工，今年又發生土木建築包商財務問題跳票，共同投標的機電廠商趕緊找來另家營造廠「繼受履約」，近期復工，希望於年底合約期限完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。