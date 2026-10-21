桃園新桃林線添支線 說明會邀請函印藍營民代挨批行政不中立

桃園市政府與新北市政府合作開發捷運「新桃林線」，昨天在龜山區辦支線說明會，因邀請函印國民黨立委牛煦庭、議員孫韻璇服務處是發起單位，引發民進黨議員陳雅倫不滿，質疑行政不中立；桃園市捷運工程局表示邀請函印發起單位無不妥，絕對行政中立。

新桃林線又稱銀線，採輕軌設計，全長近26公里，主要往返桃園市桃園區與新北市林口區，支線則通往桃園市龜山區文德路、文明路一帶，可行性研究預計本月先送桃園部分給交通部審查，內容包括支線，桃園市捷運工程局昨天也到地方辦支線說明會，未料邀請函內容引發爭議。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，她支持支線開發建設，但說明會為藍營民代冠名「發起單位」，用政府預算做造勢，她無法苟同；陳雅倫也強調自己參與了每一場桃園長庚線說明會，也將民眾陳情送進市府，但市府一個字都沒回應，那市府為何還要假裝傾聽民意開地方說明會？說明會根本是就假公濟私、行政不中立的造勢大會。

桃園市捷工局表示，銀線支線確實是牛煦庭與孫韻璇服務處替地方反映需求，2人服務處也有公文函請市府研議規畫，所以列發起單位。活動沒有黨政色彩之分，地方民代都有邀請，致詞介紹時也是藍綠穿插介紹，無行政不中立。