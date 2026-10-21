機車事故青年族群居高 新竹市監理站進校園教考照、防禦駕駛

即將滿18歲、準備騎機車上路，第一堂課先學會「保命」。新竹市監理站今天走進新竹高工，向逾500名師生講解機車考照流程、防禦駕駛及事故案例，並提醒18至24歲青年機車事故件數居各年齡層之首，呼籲年輕騎士上路前先建立正確交通安全觀念。

新竹市監理站今天下午聯合新竹高工及新竹市校外會，在新竹高工禮堂舉辦「機車考照準備與交通安全宣導活動」，吸引全校超過500名師生參與，希望讓即將滿18歲的高二學生，提前熟悉機車考照流程及道路安全觀念。

監理站針對機車考照前置作業進行說明，包括醫療院所體檢、監理服務網「危險感知體驗」、線上模擬測試及題庫下載等，協助學生掌握考照步驟，也能在正式考試前先熟悉筆試及路考內容。

除了考照攻略，現場也以真實事故案例進行宣導，包括騎車未遠離大型車、行人過馬路未確認來車、路口左轉未依規定行駛、未依規定停等及騎車使用手機等常見危險行為，提醒學生遵守交通法規、標誌標線及號誌。

監理站表示，無論是行人或駕駛人，都應建立防禦駕駛觀念，隨時注意周遭車流及道路狀況，降低事故發生風險。活動也提醒學生，騎乘機車應依法投保強制汽車責任保險，除避免因未投保遭處罰外，發生事故時也能提供基本保障。

新竹市監理站長黃友川表示，近年微型電動二輪車交通事故頻傳，其中18至24歲青年族群的機車事故件數居各年齡層之首，交通安全值得重視。

黃友川指出，微型電動二輪車雖免持駕照，年滿14歲即可騎乘；普通重型機車則年滿18歲、取得駕照後即可上路，但年輕騎士因駕駛經驗較少，對道路風險的判斷也可能不足，更應建立正確的駕駛觀念。

黃友川呼籲，年輕族群騎車上路務必遵守交通法規，隨時保持警戒，保護自己也保障其他用路人安全，「快樂出門、平安回家」，才是迎接成年的最佳方式。