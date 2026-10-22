國道客運運力不足 桃市等嘸中央回應 自租遊覽車支援

桃園國道客運尖峰時段長期一位難求，市長張善政昨說，市府多次向交通部公路局反映增班未果，「別人不做，我們自己來做」，市府十月起租遊覽車支援5250B、9023A路線，南崁、藝文特區通勤族排隊人潮已有紓緩，但未來仍盼中央解決國道客運運能問題。

張善政主持市政會議時表示，桃園往台北的國道客運在上下班時間相當繁忙，尤其上午尖峰經常出現大排長龍，一班車載不完，民眾甚至要等兩、三班才能上車。市府過去多次向公路局反映，希望督導客運業者增加班次，但可能受限司機或車輛量能，始終沒有看到具體改善。

張善政說，市府不再等中央處理，交通局十月起找出預算，直接租用二輛遊覽車支援5250B「南崁至松山機場」路線，在上午六時十五分、六時四十分加開班次，尖峰班距縮短至五至十分鐘。實際觀察後，過去民眾大排長龍、等好幾班車仍搭不上情況大幅改善，車上甚至還有少數空位。

張善政提到，租用二輛遊覽車所需經費並不高，卻能產生明顯效果，因此市府決定擴大辦理。自前天起，再增加租用一輛遊覽車支援9023A「桃園藝文特區－圓山／劍潭」國道客運路線，首日投入後，藝文特區過去尖峰時段排隊、搭不上車的情形同樣獲得紓解。

「求人不如求己。」張善政強調，國道路權雖屬中央權責，但市府不會為了經費究竟該由中央或地方負擔而讓市民繼續等車，只要攸關市民福利，地方能先處理，就應該投入資源。

不過張善政也提到，短期增加遊覽車之外，長期仍須中央協助如補助雙層巴士行駛國道，及開放僑生擔任大客車駕駛等方案，市府將持續與公路局溝通，並透過立委協助爭取。