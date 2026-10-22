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解缺水 台水砸4億建泰安淨水場及下游管線 預計2030年完工

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導
針對近來竹南、頭份地區自來水異味問題，立委邱鎮軍21日邀台水高層赴東興淨水廠了解情況，並爭取台水研議水費減免及合理補償方案。圖／邱鎮軍服務處提供
針對近來竹南、頭份地區自來水異味問題，立委邱鎮軍21日邀台水高層赴東興淨水廠了解情況，並爭取台水研議水費減免及合理補償方案。圖／邱鎮軍服務處提供

苗栗縣泰安鄉自來水普及率僅二點二八％、獅潭鄉三點四％，台灣自來水公司昨與苗縣府簽署合作備忘錄，將斥資四點○七億元新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，預計二○三○年完工。另，針對竹南、頭份地區自來水近來頻傳土味，台水研判是季節性氣味，水質無虞。

泰安鄉、大湖鄉、獅潭鄉及公館鄉福德村地處偏遠且地形起伏，自來水供水困難，大湖淨水場水源取自大湖溪冬天水源不足，加上管線沿苗六十二線供水，只能至泰安鄉公所一帶。苗縣府經提案爭取，台水啟動新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，縣府協助用地及水權等行政程序。

縣長鍾東錦及台水董事長李嘉榮昨代表簽署合作備忘錄。台水指出，泰安淨水場採用汶水溪伏流水水源，預計二○二八年先行完工，規畫利用重力流模式，節減抽水動力，新設五座配水池及鋪設廿三公里管線，預計二○三○年完工，將成為苗栗縣山區供水的關鍵樞紐。

竹南、頭份自來水有土味？「季節性氣味」

不過，苗栗縣竹南、頭份地區民眾近來持續反映自來水有土味，據台水統計，十月一日至廿日客服受理七十一件陳情。立委邱鎮軍昨邀李嘉榮率相關主管前往東興淨水廠了解情況，台水研判是多重氣候因素疊加，造成季節性土味，經檢驗淨水場出水水質符合飲用水水質標準，不影響飲用安全。

台水也說明，造成土味的物質為土臭素、２甲基異莰醇，並非有害物質，已調整取水層改善異味，將持續追蹤。

邱鎮軍說，針對長期水源管理，他要求台水將永和山水庫清淤需求轉請水利署評估；由於異味已造成居民生活不便，部分住戶也反映自行清洗水塔、更換濾芯後仍未改善，台水應評估水費減免及合理補償措施。台水回應，水費減免賠償方案，將帶回研議。

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