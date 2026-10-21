快訊

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
颱風薔琵持續接近台灣，桃園市長張善政今在市政會議要求各局處全面加強防颱整備，並緊盯復興山區及易淹水地區狀況。記者朱冠諭／攝影
颱風薔琵持續接近台灣，桃園市長張善政今在市政會議要求各局處全面加強防颱整備，並緊盯復興山區及易淹水地區狀況。記者朱冠諭／攝影

颱風薔琵持續接近台灣，預估周五、周六影響最明顯。桃園市長張善政今在市政會議要求各局處提前整備，易淹水地區預布抽水機、滯洪池預先放水，復興山區則緊盯崩塌、落石及通訊狀況；適逢桃園萬聖城本周六登場，市府今天下午將依最新風雨預測評估活動是否照常舉行或停展，並即時公布結果。

張善政表示，颱風最新預測路徑與稍早有所不同，目前看來可能從台灣東北方外海通過，不會直接登陸，但仍可能帶來明顯風雨，尤其周五至周六影響較大。他要求各局處不能因颱風未直接登陸就鬆懈，每次都應以萬全準備因應，即使最後災情不嚴重，事前整備仍不可少。

張善政說，水務局已完成抽水設備試運轉及水門整備，並在易淹水地區預先布設8處、共9台抽水機，8處滯洪池也預先放水，增加蓄洪空間。市府另備妥約2萬5000個砂包，22日上午10點起由各區公所發放，並要求在建工程加強工區排水及防汛措施，41處水患自主防災社區同步啟動巡查。

張善政提到，截至今年9月底，環管處已完成884公里清溝，過去累積的清溝成果有助降低積淹水風險，但颱風接近期間仍不能掉以輕心，已要求環保局、養工處及各區公所針對易淹水地區溝渠加強巡檢。都發局則應督導各建築工地，確認鷹架、圍籬、招牌等設施固定妥當，避免強風吹落造成危險。

張善政表示，復興山區須特別留意豪雨可能引發的潛勢溪流、大規模崩塌、落石等災害，民政局、原民局及復興區公所應掌握高風險地區狀況，同時再次確認山區通訊設備及聯繫機制。工務局已安排開口契約廠商在前、後山指定地點待命，一旦發生道路坍方或落石，可立即派員搶通。

張善政說，桃園萬聖城預定本周六登場，時間正逢颱風較接近台灣，觀旅局應與消防局密切掌握最新氣象資訊，現場設施先行加固，不能輕忽風雨影響。觀旅局今天下午將依最新預報評估10月24日活動是否照常舉行或停展，確認後將立即對外公布，活動安全仍是最優先考量。

薔琵颱風 張善政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵襲台周五有望颱風假？侯友宜：北北基桃周四晚間統一宣布

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵恐以中颱侵台…專家估暴風圈周五中午前後觸陸 威脅苗栗以北+宜蘭

最快今晚海警、明下午陸警 薔琵恐以強颱下限侵台 氣象署曝風雨搖滾區

相關新聞

補強苗栗山區供水 台水4.07億元新建泰安鄉淨水場及管線

苗栗縣泰安鄉自來水普及率僅2.28%，獅潭鄉3.4%，台灣自來水公司補強山區供水關鍵一步，今天與苗栗縣政府簽署合作備忘錄，啟動4.07億元新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，預計2030年完工，提供泰安、大湖、獅潭穩定及安全的自來水。

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

颱風薔琵持續接近台灣，預估周五、周六影響最明顯。桃園市長張善政今在市政會議要求各局處提前整備，易淹水地區預布抽水機、滯洪池預先放水，復興山區則緊盯崩塌、落石及通訊狀況；適逢桃園萬聖城本周六登場，市府今天下午將依最新風雨預測評估活動是否照常舉行或停展，並即時公布結果。

桃市府租遊覽車支援國道客運 張善政：求人不如求己

桃園國道客運尖峰時段長期一位難求，市長張善政今在市政會議表示，市府多次向交通部公路局反映增加班次，遲未獲具體回應，決定「別人不做，我們自己來做」，自10月起由市府出錢租遊覽車支援5250B、9023A路線，改善南崁、藝文特區通勤族排隊等車問題，並將持續向中央爭取雙層巴士及開放僑生擔任大客車駕駛。

苗縣大湖鄉公所重建工程接連被迫喊停 近日廠商「繼受履約」復工

苗栗縣大湖鄉公所原地拆除重建工程，2022年底開工後，繼廠商違反採購法停工後終止契約，再標出重新動工，今年又發生土木建築包商財務問題跳票，共同投標的機電廠商趕緊找來另家營造廠「繼受履約」，近期復工，希望於年底合約期限完工。

光復節3天連假 高速公路桃園龍潭段無高乘載 警方估易塞車時段

桃園市龍潭警分局表示，10月24至26日光復節3天連假，民眾把握假期返鄉、出遊，國道、省道及各大風景遊憩區周邊道路將湧現車潮，警方已完成交通疏導規畫，在主要路口部署警及力協勤民力加強疏導。

憂台積電營運恐爆車潮 邱坤桶籲解決寶山通勤危機

新竹縣議員邱坤桶今天總質詢指出，寶山鄉支持高科技產業發展，卻長期承受園區車流壓力，憂心台積電廠區全面運作後，交通負荷將更加沉重，要求縣府加速改善國道3號寶山交流道，並透過跨縣市平台整合新竹縣、市及苗栗縣，共同解決通勤壅塞問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。