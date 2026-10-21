薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

颱風薔琵持續接近台灣，預估周五、周六影響最明顯。桃園市長張善政今在市政會議要求各局處提前整備，易淹水地區預布抽水機、滯洪池預先放水，復興山區則緊盯崩塌、落石及通訊狀況；適逢桃園萬聖城本周六登場，市府今天下午將依最新風雨預測評估活動是否照常舉行或停展，並即時公布結果。

張善政表示，颱風最新預測路徑與稍早有所不同，目前看來可能從台灣東北方外海通過，不會直接登陸，但仍可能帶來明顯風雨，尤其周五至周六影響較大。他要求各局處不能因颱風未直接登陸就鬆懈，每次都應以萬全準備因應，即使最後災情不嚴重，事前整備仍不可少。

張善政說，水務局已完成抽水設備試運轉及水門整備，並在易淹水地區預先布設8處、共9台抽水機，8處滯洪池也預先放水，增加蓄洪空間。市府另備妥約2萬5000個砂包，22日上午10點起由各區公所發放，並要求在建工程加強工區排水及防汛措施，41處水患自主防災社區同步啟動巡查。

張善政提到，截至今年9月底，環管處已完成884公里清溝，過去累積的清溝成果有助降低積淹水風險，但颱風接近期間仍不能掉以輕心，已要求環保局、養工處及各區公所針對易淹水地區溝渠加強巡檢。都發局則應督導各建築工地，確認鷹架、圍籬、招牌等設施固定妥當，避免強風吹落造成危險。

張善政表示，復興山區須特別留意豪雨可能引發的潛勢溪流、大規模崩塌、落石等災害，民政局、原民局及復興區公所應掌握高風險地區狀況，同時再次確認山區通訊設備及聯繫機制。工務局已安排開口契約廠商在前、後山指定地點待命，一旦發生道路坍方或落石，可立即派員搶通。

張善政說，桃園萬聖城預定本周六登場，時間正逢颱風較接近台灣，觀旅局應與消防局密切掌握最新氣象資訊，現場設施先行加固，不能輕忽風雨影響。觀旅局今天下午將依最新預報評估10月24日活動是否照常舉行或停展，確認後將立即對外公布，活動安全仍是最優先考量。