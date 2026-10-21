桃市府租遊覽車支援國道客運 張善政：求人不如求己

桃園國道客運尖峰時段長期一位難求，市長張善政今在市政會議表示，市府多次向交通部公路局反映增加班次，遲未獲具體回應，決定「別人不做，我們自己來做」，自10月起由市府出錢租遊覽車支援5250B、9023A路線，改善南崁、藝文特區通勤族排隊等車問題，並將持續向中央爭取雙層巴士及開放僑生擔任大客車駕駛。

張善政表示，桃園往台北的國道客運在上下班時間相當繁忙，尤其上午尖峰經常出現大排長龍，一班車載不完，民眾甚至要等兩、三班才能上車。市府過去多次向公路局反映，希望督導客運業者增加班次，但可能受限司機或車輛量能，始終沒有看到具體改善。

張善政說，市府不再等中央處理，交通局自10月1日起找出預算，直接租用遊覽車支援5250B南崁至松山機場路線，在上午6時15分、6時40分增加疏運量能。目前共投入2輛遊覽車，實際觀察後，過去民眾大排長龍、等好幾班車仍搭不上的情況已大幅改善，車上甚至還有少數空位。

張善政提到，租用2輛遊覽車所需經費並不高，卻能產生明顯效果，因此市府決定擴大辦理。自昨天起，再增加1輛遊覽車支援9023A桃園藝文特區往圓山、劍潭方向的國道客運，首日投入後，藝文特區過去尖峰時段排隊、搭不上車的情形同樣獲得紓解。

張善政表示，國道路權雖屬中央權責，但「求人不如求己」，市府不會為了經費究竟該由中央或地方負擔而讓市民繼續等車，只要攸關市民福利，地方能夠先處理，就應該投入資源市府並非「撈過界」，而是「見義勇為」，看到長期無法解決的瓶頸，就由市府先跳下來處理。

張善政說，短期增加遊覽車之外，長期仍須中央協助解決國道客運運能問題，包括補助雙層巴士行駛國道，以及開放僑生擔任大客車駕駛等方案，市府將持續與公路局溝通，並透過立委協助爭取。他也要求各局處，未來遇到中央權責事項久未協調出結果，只要地方有能力處理、又攸關市民權益，就應思考由市府主動解決。