苗縣大湖鄉公所重建工程接連被迫喊停 近日廠商「繼受履約」復工

苗栗縣大湖鄉公所原地拆除重建工程，2022年底開工後，繼廠商違反採購法停工後終止契約，再標出重新動工，今年又發生土木建築包商財務問題跳票，共同投標的機電廠商趕緊找來另家營造廠「繼受履約」，近期復工，希望於年底合約期限完工。

大湖鄉公所原辦公廳舍建於1976年，因鑑定有結構安全疑慮，建議拆除重建，經苗縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助1億元，加上公所自籌，以總經費2億餘元，原地拆除重建，2022年底開工，但工程卻接連因故被迫喊停。

大湖鄉公所指出，當初工程動工不久，先發生民眾檢舉統包廠商與專案管理公司可能違反採購法規定，鄉公所先喊停工後，再寄出終止契約文件給統包廠商與專案管理公司，經協調後給付約2000萬費用終止合約，另外再重新啟動規劃設計標案。

今年上半年，又因土木建築包商發生財務問題「跳票」後，共同投標的機電廠商為避免同樣受到違約問題，趕緊找來其他營造廠協助，透過「繼受履約」機制，廠商八月與鄉公所完成簽約，繼受廠商並於8月底提送施工及品質計畫，經公所同意進場施作，近日開始進行三樓混凝土灌漿，預計年底合約期限完工。