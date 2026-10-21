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光復節3天連假 高速公路桃園龍潭段無高乘載 警方估易塞車時段

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警分局光復節連假會在主要路口派員疏導交通。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警分局光復節連假會在主要路口派員疏導交通。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局表示，10月24至26日光復節3天連假，民眾把握假期返鄉、出遊，國道、省道及各大風景遊憩區周邊道路將湧現車潮，警方已完成交通疏導規畫，在主要路口部署警及力協勤民力加強疏導。

警方預估國道3號龍潭路段南下車流24日上午8至下午2時、25日（周日）上午9至中午12時較為壅塞；北上車流25日下午4時至晚上7時、26日下午3時至晚上8時較為壅塞，建議用路人提前規劃行程，儘量避開上述時段減少行車時間。

警方指出，龍潭區在「大龍門」觀光廊帶，有龍潭觀光大池、三坑生態公園、小人國、六福村及石門水庫等知名景點，建議前往景點及遊樂區的民眾，可視現場車流狀況，適時改道行駛，避開易壅塞路段，替代道路如包括國道三號龍潭交流道下，接大昌路右轉中正路，左轉新龍路再左轉中豐路可以往遊樂區方向；下交流道往石門水庫的車輛在大昌路左轉中正路，直行可以往石門水庫。

如果從關西交流道下往關西，接正義路左轉光明路，可以往六福村遊樂區方向。從高原交流道下往龍潭，接高原路、龍源路高原段、龍源路接到溪州大橋可以往石門水庫。光復節連假，國道3號龍潭、高原交流道都沒有高乘載管制，高速公路連假每日凌晨0時至5時暫停收費。龍潭警分局長施宇峰呼籲，連假出遊先做好規畫，落實「多一點禮讓，行車更順暢」，切勿違規停車影響交通秩序。

光復節 高速公路 連假 桃園市 塞車

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