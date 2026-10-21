補強苗栗山區供水 台水4.07億元新建泰安鄉淨水場及管線

苗栗縣泰安鄉自來水普及率僅2.28%，獅潭鄉3.4%，台灣自來水公司補強山區供水關鍵一步，今天與苗栗縣政府簽署合作備忘錄，啟動4.07億元新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，預計2030年完工，提供泰安、大湖、獅潭穩定及安全的自來水。

泰安鄉、大湖鄉、獅潭鄉，及公館鄉福德村，地處偏遠且地形高低起伏，自來水供水困難，目前大湖淨水場水源取自大湖溪，冬天枯旱期水源不足，此外，管線沿苗62線供水，只能至泰安鄉公所一帶，苗栗縣全縣自來水平均普及率88.05%，其中，泰安鄉僅2.28%，獅潭鄉3.4%是最大缺口。

苗栗縣副縣長邱俐俐於去年5月台水董事會議提案，台水董事長李嘉榮等人現勘，及協商相關單位，歷經1年多努力，敲定台水與中央負擔經費4.07億元，啟動新建泰安鄉淨水場及下游管線工程，縣長鍾東錦及李嘉榮今天代表簽署合作備忘錄，縣府協助用地、水權及行政程序，立委邱鎮軍、縣議員劉美蘭，及泰安鄉長陳吉基、公館鄉長何在鑫等人到場見證。

台水指出，泰安淨水場採用汶水溪伏流水水源，設計出水量每天5000立方公尺，預留擴充至1萬立方公尺，預計2028年先行完工，規畫利用重力流模式，節減抽水動力，新設5座配水池，及鋪設23公里管線，預計2030年完工，逐步取代既有簡易自來水。

台水形容工程是補強苗栗縣山區供水關鍵一步，完工後將成為關鍵的供水樞紐，更可串聯大湖淨水場，提升自來水普及率，強化泰安、大湖、獅潭供水韌性，縣府認為居民及產業有安全及穩定的自來水，可以促進地方觀光發展，及有助於山林防災需求，一舉數得。