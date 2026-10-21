竹縣社宅不足 鄭美琴、甄克堅促加速推動 減輕居住負擔

新竹縣議員鄭美琴、議員甄克堅今天在議會質詢都關注到社會住宅，鄭美琴認為竹縣社會住宅供給與居住需求仍有落差，要求縣府加快盤點公有土地、推動社宅興建，協助青年、勞工、低收入戶及生活困難家庭解決居住問題。甄克堅也提到湖口鄉為新竹縣首座推進社會住宅的鄉鎮，能有效減輕基層勞工與青年朋友的居住負擔。

鄭美琴質詢時指出，新竹縣家庭戶數達24萬戶，依中央規畫應有1.2萬戶社宅需求，但目前實際動工的僅有湖口「新湖好室」132戶，比例過低，竹北等精華蛋黃區更是多數停留在評估階段。她呼籲縣府應主動盤點公有地，加速推動平價國宅與社會住宅，減輕年輕人與基層勞工的買房租屋重擔。竹北房價高昂，年輕人可能因買不起房、擔心房貸負擔而不敢結婚、生育，縣府應積極改善居住環境，讓民眾住得起。

產業發展處長陳盈州說明，社會住宅採「只租不售」原則，依中央目標，新竹縣至2032年需提供約3000戶自建社宅，目前縣府已配合國家住都中心盤點出9處基地，包含湖口3處、竹東2處、新豐2處、竹北2處；其中竹北因地價高且周邊居民對交通及公設有顧慮，正持續協調溝通。此外，縣府透過「包租代管」已媒合近千戶，中央300億租金補貼在新竹縣更核准達9379件，總計已協助上萬戶滿足租屋需求，未來將持續推動多元居住支持。

在居住政策方面，甄克堅表示，湖口鄉為新竹縣第一座推進社會住宅的鄉鎮，包含鄰近新湖國小的新湖好室，完工後可提供132戶，能有效減輕基層勞工與青年朋友的居住負擔，未來亦規劃於成功路及榮光路周邊推動大型社宅基地。 產業發展處補充說明，新湖好室預計於明年完工，信勢安居已於今年3月完成用地變更，寧園安養院旁預定地則已由內政部國土管理署接續辦理相關規劃及評估作業，縣府將持續積極盤點土地並配合中央政策增設社會住宅。