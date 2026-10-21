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憂台積電營運恐爆車潮 邱坤桶籲解決寶山通勤危機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員邱坤桶呼籲縣府加速改善國道3號寶山交流道，並透過跨縣市平台整合新竹縣、市及苗栗縣，共同解決通勤壅塞問題。記者郭政芬／翻攝
新竹縣議員邱坤桶呼籲縣府加速改善國道3號寶山交流道，並透過跨縣市平台整合新竹縣、市及苗栗縣，共同解決通勤壅塞問題。記者郭政芬／翻攝

新竹縣議員邱坤桶今天總質詢指出，寶山鄉支持高科技產業發展，卻長期承受園區車流壓力，憂心台積電廠區全面運作後，交通負荷將更加沉重，要求縣府加速改善國道3號寶山交流道，並透過跨縣市平台整合新竹縣、市及苗栗縣，共同解決通勤壅塞問題。

邱坤桶表示，今天上午7時50分就塞在寶山交流道口，直到8時40分才脫困，可體會到每天往返竹南、頭份、香山及園區的通勤族深受其苦。當地機車、轎車及大貨車交錯通行，部分路段事故頻傳，居民連穿越馬路都面臨風險。他感謝交通處先前在新城設置2支紅綠燈，但認為仍不足以因應需求，地方不應只承受園區發展帶來的車流，卻缺乏相應交通建設。

交通處長姜禮仙表示，寶山交流道改善計畫於民國110年8月啟動，112年4月完成期末報告，同年7月召開說明會。原規畫在寶山路增設匝道，以高架方式銜接科環路，但因涉及新城斷層、地質敏感區、高鐵進線、台電高壓變電站及滯洪池等因素，送交通部高速公路局審議時2度遭退回。

第3次提出的方案改為增設北出匝道、跨越科環路，並新闢大雅路至寶山路的平面道路，今年4月送審仍未獲同意。縣府9月再邀集相關單位研議，目前較快的改善方式是新闢道路連接寶山路與大雅路，並配合二重交流道分散車流。由於工程涉及台積電出資，後續將再邀台積電代表討論，確認方案後推動。

邱坤桶也要求縣府善用跨縣市合作平台，整合相關局處及地方政府，提出具體交通改善方案。他指出，公路處已著手處理道路問題，但仍須行政處協助協調，不能讓行政區域界線成為交通建設的障礙。

行政處長周秋堯答詢表示，跨縣市合作平台透過第1期、第2期計畫釐清各單位權責，促進縣市與園區溝通，交通旅行時間約減少18%。平台過去也曾協調空汙、水汙通報及道路串聯等議題，未來跨區域道路改善需求可透過平台提出，研議都市計畫變更、爭取中央經費及工程經費分攤等方式，逐步推動。

新竹縣議員邱坤桶今天總質詢指出，寶山鄉支持高科技產業發展，卻長期承受園區車流壓力，憂心台積電廠區全面運作後，交通負荷將更加沉重。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員邱坤桶今天總質詢指出，寶山鄉支持高科技產業發展，卻長期承受園區車流壓力，憂心台積電廠區全面運作後，交通負荷將更加沉重。記者郭政芬／攝影

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