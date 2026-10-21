民代爆桃園、新北合作蓋捷運變調？桃園捷工局澄清沒分家

桃園市長張善政與新北市長侯友宜今年4月拍板合作城際軌道建設，將桃園長庚線與新北林口線整合成「新桃林線」，可行性研究原本預計7月送中央審查，但因故延遲；綠營議員陳雅倫爆料計畫變調，桃園將單獨送審，捷工局則回應沒有分家，仍是同一計畫執行。

新桃林線又稱銀線，採輕軌設計，全長近26公里，主要往返桃園市桃園區與新北市林口區，今年4月二地市長拍板併線後，由桃園委託世曦進行可行性研究，原訂7月要送交通部審查，但路線銜接的岔口位置懸而未決延宕，目前桃園決定先送桃園長庚線加通往復興一路、文明路的支線進中央。

陳雅倫質疑，張善政今年4月邀請侯友宜開記者會稱新桃林線要新北、桃園一起送審，通過的機會才大，現在卻變調，屆時是不是又要甩鍋中央不趕快審核？

桃園市捷運工程局表示，銀線原本規畫桃園長庚線與新北林口線在龜山區文化一街口銜接，但該處緊鄰長庚醫院質子中心與研究大樓，內有多種精密儀器進行關於癌症的治療、篩檢及相關研究，任何震動都可能影響研究結果，不僅影響病患治療，也可能影響醫學發展。桃園有提議調整銜接位置，並提出多種版本給新北選，但新北尚未決定。

新桃林線沒有分家，桃園長庚與新北林口的軌道建設仍是同一個計畫，可行性研究也是同一份合約，只是新北尚無法決定路線銜接位置，有拖到預計送審期程。軌道建設關乎城市整體發展，考量桃園還有許多捷運路線要開發及施工，所以決定先送桃園部分，銜接點暫設龜山區化纖路，待新北決定後，再調整送審內容。

捷工局也表示，桃園長庚線從桃園市桃園區橫跨到龜山區，沿途經過多個生活圈，規畫完整，相較新北林口線只在林口區繞行重要，即使單獨送審，審查通過的機會也想當大。另外，就算桃園部分先送進中央，未來也只是調整也只是路線延伸，不是既定路線大幅調整，應不至於耽誤審查進度或行政資源浪費。