桃園推出「雙城日常」走讀 串聯老城美食與舊城故事

為讓來桃園住宿的旅客不只住一晚，更能深入認識城市的人文風景，桃園市觀光發展基金會以旅宿遊客為主要推廣對象，推出「一起出發！桃園雙城的日常」城市走讀活動，並結合桃園市觀旅局的「桃園舊城區散步地圖」，邀請旅客用雙腳走進桃園的日常。

桃園觀光發展基金會邀請在地導覽老師，繪製具有地方風情的歷史建築與美食插圖，將桃園老城、中壢舊城的特色景點、文化故事與在地美食串聯成散步路線，讓旅客不必匆忙趕景點，也能跟著地圖走進街巷，從不同角度認識桃園。

桃園老城以「一條街，讀懂桃仔園」為概念，從桃園車站出發，串聯新住民文化會館、七七藝文町、文昌宮、桃園文學館、軌道願景館及東南亞特色街區。沿途從歷史建築、傳統信仰到多元文化，閱讀桃園城市發展的軌跡，還能品嚐傳統糕餅、特色餐飲與異國美食，感受新舊文化交織的城市魅力。

中壢舊城則以「走進澗仔壢的市場日常」為主題，串聯壢景町、壢小故事森林、第一市場、中平路故事館及在地特色老店。旅客可以走進熱鬧的傳統市場，認識地方生活與婚嫁文化，也能尋訪客家菜包、古早味酥糖及特色伴手禮。透過地圖指引與專業導覽人員的解說，每一處景點、每一家老店，都成為認識中壢歷史與生活文化的入口。

基金會表示，此次串聯「桃園好棧」旅宿業者，透過合作旅宿提供專屬導覽名額及入住推薦服務，只要持手機到櫃檯掃描QR code，選擇參加的場次，就可以取得同步整合桃園與中壢兩大商圈超過30項專屬合作優惠，走讀結束還可以加碼抽Iphone18pro，一般民眾也可以在週六、日上午10點及下午2點，於桃園及中壢兩火車站的遊客中心現場報名參加走讀活動。

樂天桃猿職棒球季剛告一段落，來自韓國的樂天女孩廉世彬，從球場應援跨界為城市觀光應援，推薦球迷與旅客在職棒球季結束後，繼續探索桃園的精彩。更多活動資訊、城市導覽及商圈優惠內容，請至「一起出發！桃園雙城的日常」活動網站查詢。