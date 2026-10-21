竹南、頭份自來水有異味 立委邱鎮軍要求台水改善並研議水費補償

苗栗縣竹南、頭份地區民眾近來持續反映自來水有異味！立委邱鎮軍今日邀請台水公司董事長李嘉榮率相關主管前往東興淨水廠了解情況，副議長張淑芬等多位議員及多位代表、里長也共同到場關心，要求台水加速改善、公開檢驗結果，並研議水費減免及合理補償方案。

邱鎮軍表示，針對近來竹南、頭份地區自來水異味問題，早在10月7日即向台灣自來水公司反映，並持續追蹤處理。依台水公司說明，水庫設有六層取水口，本次已由原先第四層調整為第三層取水，以改善異味，並持續追蹤取水調整效果是否已恢復正常。

「民眾正常繳水費，供水品質就應受到保障。」邱鎮軍表示，異味已造成居民生活不便，部分住戶也反映自行清洗水塔、更換濾芯後仍未改善；對此，台水應評估水費減免及合理補償措施，具體說明適用條件、申請方式與辦理期限，保障用戶權益。

另外，針對長期水源管理，邱鎮軍要求將永和山水庫清淤需求轉請水利署評估，盤點淤積情形、清淤必要性及可行期程，並說明對水質與供水操作的實際效益。異味成因應依檢驗及調查確認，相關單位也應同步提出短期應變與長期改善措施。

邱鎮軍強調，團隊將持續追蹤台水及水利署的處理進度，要求提出明確改善期限與可查驗的成果，「水廠檢驗合格之外，更要確認民眾家中的水恢復正常，才能讓鄉親安心。」