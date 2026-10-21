快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

公祭簽到簿貼「懇求搶救」、家屬怒「我阿嬤就是沒搶救回來」他道歉了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市民代表參選人鄭鈞鴻近日遭網友爆料，助理前往喪家拈香致意時，竟在簽到簿貼上「懇求搶救」競選貼紙，鄭鈞鴻事後拍片鞠躬致歉。圖／取自鄭鈞鴻IG
國民黨竹北市民代表參選人鄭鈞鴻近日遭網友爆料，助理前往喪家拈香致意時，竟在簽到簿貼上「懇求搶救」競選貼紙，鄭鈞鴻事後拍片鞠躬致歉。圖／取自鄭鈞鴻IG

2026大選倒數，參選人爭取曝光卻意外踩到喪家禁忌。國民黨竹北市民代表參選人鄭鈞鴻近日遭網友爆料，助理前往喪家拈香致意時，竟在簽到簿貼上「懇求搶救」競選貼紙，家屬無奈直呼「我阿嬤就是沒搶救過來啊！」鄭鈞鴻事後拍片鞠躬致歉，坦言「我沒有把助理教好」。

有網友在Threads發文，並貼出喪家簽到簿照片，只見鄭鈞鴻名字旁貼著一張「懇求搶救」競選貼紙。原本選舉場合常見的宣傳用語，出現在靈堂場合顯得格外突兀，也引發家屬不滿。

網友表示：「為什麼要在簽到簿上貼競選貼紙？」認為除了美感問題，也感覺不尊重家屬，更無奈表示，「而且你要搶救什麼？我阿嬤就是沒搶救過來啊！」

事件在網路引發討論後，鄭鈞鴻拍攝影片回應，影片一開始即鞠躬向家屬致歉。他說，當天並非自己親自前往，而是由助理代為前往喪家上香致意。一般政治人物到靈堂致意，通常會在簽名簿旁留下名片，讓家屬知道是誰前來致意。

鄭鈞鴻表示，推測助理當時可能剛好把身上的名片用完，又不知道該如何向他交代，因此留下平時用於文宣的競選貼紙，沒想到貼紙上的「懇求搶救」字樣，在喪家場合相當不妥。

他也說，選舉場合所稱的「搶救」，通常是選前約一個月才會使用的宣傳字眼，助理對相關規矩及禁忌不熟悉，只是想幫忙把事情做好，卻忽略細節，「我沒有把助理教好，真的沒有人會把貼紙貼在那種地方。」鄭鈞鴻在影片最後再次鞠躬，向家屬表達歉意。

竹北 2026九合一選舉 新竹市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跪求沈伯洋挨酸「領高薪」 社子島阿嬤親揭真相：我錢反而拿出去

「小小賴清德拿下」台大陸生捏頭照挨轟 刪文道歉：沒有人身傷害計畫

陳永德深夜發文「局爸請假了」神秘電話問北市長挺誰引熱議

「長達13秒未看路」日本女司機滑手機釀6死遭判7年 家屬怒：無法接受

相關新聞

桃園推出「雙城日常」走讀 串聯老城美食與舊城故事

為讓來桃園住宿的旅客不只住一晚，更能深入認識城市的人文風景，桃園市觀光發展基金會以旅宿遊客為主要推廣對象，推出「一起出發！桃園雙城的日常」城市走讀活動，並結合桃園市觀旅局的「桃園舊城區散步地圖」，邀請旅客用雙腳走進桃園的日常。

竹南、頭份自來水有異味 立委邱鎮軍要求台水改善並研議水費補償

苗栗縣竹南、頭份地區民眾近來持續反映自來水有異味！立委邱鎮軍今日邀請台水公司董事長李嘉榮率相關主管前往東興淨水廠了解情況，副議長張淑芬等多位議員及多位代表、里長也共同到場關心，要求台水加速改善、公開檢驗結果，並研議水費減免及合理補償方案。

公祭簽到簿貼「懇求搶救」、家屬怒「我阿嬤就是沒搶救回來」他道歉了

2026大選倒數，參選人爭取曝光卻意外踩到喪家禁忌。國民黨竹北市民代表參選人鄭鈞鴻近日遭網友爆料，助理前往喪家拈香致意時，竟在簽到簿貼上「懇求搶救」競選貼紙，家屬無奈直呼「我阿嬤就是沒搶救過來啊！」鄭鈞鴻事後拍片鞠躬致歉，坦言「我沒有把助理教好」。

遠東巨城秋上市 響應竹市府心願認領傳暖心

Big City遠東巨城購物中心持續關注市場趨勢與消費者喜好，引進全新潮流服飾與戶外機能品牌，陪伴顧客迎接秋冬換季，並針對個人生活與需求，規劃不同主題的企劃，從3C、美食到保養，享受專屬日常時光。

影／職場人際問題占逾5成 桃園生命線邀馬克推心理健康講座

「再通透的人，都需要被照顧！」桃園市生命線協會昨舉辦成立35週年記者會，邀請職場圖文作家「我是馬克」分享人生低潮經歷，提議並推動「生命3心，5力再線」行動，將提供10場免費職場心理健康講座，協助微型企業關注員工心理需求，打造友善職場。

桃園航空城巨蛋 九千席場館動工

桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地昨天舉行動土典禮，占地逾十九公頃，開發案將興建可容納九千席的多功能場館，可供體育賽事、演唱會及展覽使用，另規畫旅館、商場、辦公及物流設施，總投資逾五百億元，預計創造一點九萬個就業機會，成為航空城大型複合開發新地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。