公祭簽到簿貼「懇求搶救」、家屬怒「我阿嬤就是沒搶救回來」他道歉了

2026大選倒數，參選人爭取曝光卻意外踩到喪家禁忌。國民黨竹北市民代表參選人鄭鈞鴻近日遭網友爆料，助理前往喪家拈香致意時，竟在簽到簿貼上「懇求搶救」競選貼紙，家屬無奈直呼「我阿嬤就是沒搶救過來啊！」鄭鈞鴻事後拍片鞠躬致歉，坦言「我沒有把助理教好」。

有網友在Threads發文，並貼出喪家簽到簿照片，只見鄭鈞鴻名字旁貼著一張「懇求搶救」競選貼紙。原本選舉場合常見的宣傳用語，出現在靈堂場合顯得格外突兀，也引發家屬不滿。

網友表示：「為什麼要在簽到簿上貼競選貼紙？」認為除了美感問題，也感覺不尊重家屬，更無奈表示，「而且你要搶救什麼？我阿嬤就是沒搶救過來啊！」

事件在網路引發討論後，鄭鈞鴻拍攝影片回應，影片一開始即鞠躬向家屬致歉。他說，當天並非自己親自前往，而是由助理代為前往喪家上香致意。一般政治人物到靈堂致意，通常會在簽名簿旁留下名片，讓家屬知道是誰前來致意。

鄭鈞鴻表示，推測助理當時可能剛好把身上的名片用完，又不知道該如何向他交代，因此留下平時用於文宣的競選貼紙，沒想到貼紙上的「懇求搶救」字樣，在喪家場合相當不妥。

他也說，選舉場合所稱的「搶救」，通常是選前約一個月才會使用的宣傳字眼，助理對相關規矩及禁忌不熟悉，只是想幫忙把事情做好，卻忽略細節，「我沒有把助理教好，真的沒有人會把貼紙貼在那種地方。」鄭鈞鴻在影片最後再次鞠躬，向家屬表達歉意。