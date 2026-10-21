遠東巨城秋上市 響應竹市府心願認領傳暖心

Big City遠東巨城購物中心持續關注市場趨勢與消費者喜好，引進全新潮流服飾與戶外機能品牌，陪伴顧客迎接秋冬換季，並針對個人生活與需求，規劃不同主題的企劃，從3C、美食到保養，享受專屬日常時光。

萬聖節期間也將推出親子同樂活動，同時，第12年響應新竹市政府「傳遞愛 送幸福」活動也開跑，邀請民眾認領心願、傳遞祝福，讓節慶歡樂延伸至歲末關懷，為城市增添更多溫暖。

秋冬新櫃與話題快閃接力登場，為大家帶來更多元的商品與美食選擇。來自首爾的潮流品牌「Wacky WiLLy」於1F開設桃竹苗首間門市，以幽默有趣的獨特風格，打造舒適多樣化的時尚服飾；挪威戶外品牌「Helly Hansen」也將於11月中旬進駐2F，帶來兼具機能與風格的戶外服飾選擇。4F美食街多款甜點輪番上陣，即日起至11月1日「尷尬司康」帶來多款經典與創新口味的司康，口感外酥內鬆、精緻瑪德蓮禮盒品牌「MONROE夢露」，細緻包裝增添送禮質感；「ciao巧果」以台灣新鮮水果低溫慢焙，保留自然果香與口感。11月2日至11月29日則迎來南投日月潭「月裏日」，以豆皮搭配手作小米麻糬，創意演繹豆皮壽司，融入日月潭在地風味，持續豐富購物與味蕾體驗，滿足不同消費喜好。

忙碌的生活中，別忘了留些時間給自己，無論是聆聽喜愛的音樂、享受保養時光，或品嚐美味料理，都是為日常增添幸福感的方式。巨城推出「Today’s Schedule」特別企劃，邀請顧客依照自己的節奏與喜好，安排專屬犒賞時光。即日起至11月11日，持會員 QR Code 購買版面指定商品，當日累計消費滿3,000元，即可至1F服務台兌換「燒肉LIKE肉品三選一」優惠券乙份。本次企劃涵蓋休閒娛樂到日常照護，滿足不同生活情境與個人需求，讓每一天都能沉浸在專屬的 Me Time。

萬聖節親子活動與歲末送暖接力登場，「Big City萬聖救援總動員」10月25日召集大小搗蛋小隊，從感官勇氣特訓、萬聖救援隊劇場到遊行討糖，安排一連串親子任務，讓孩子在歡樂互動中歡度萬聖節。此外，巨城也持續關注兒少公益，今年持續響應新竹市政府「2026傳遞愛 送幸福」活動，於1F服務台旁設置心願卡認領區，邀請民眾認領孩子們的心願，將心意送到孩子手中，陪伴度過溫暖的聖誕時光；巨城投入這項活動已邁入第12年，累計認養心願近1,300份，未來也將持續支持，讓更多孩子的願望得以實現，感受節日的溫暖與祝福。

從好禮到餐飲優惠，讓消費者輕鬆感受購物樂趣。即日起至11月11日單筆滿1,288元，即可兌換「BOBOTEA棒打老鹽檸檬綠妍」乙杯或「法芙妮北海道泡芙」乙份。當日累計滿5,000元可換「ciao巧果指定口味果乾」；餐飲優惠再加碼，單筆滿2,000元可兌換100元電子美食抵用券，另可扣抵HAPPY GO指定點數，兌換指定輕食或主題餐廳100元抵用券。