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壽山巖觀音寺繪畫賽決選480作品 孩童畫觀音佛祖視角11月14日頒獎

桃園電子報／ 桃園電子報

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壽山巖觀音寺第10屆親子繪畫比賽決選480件作品，董事長林明義與評審展示作品。圖：壽山巖觀音寺提供

桃園市龜山區壽山巖觀音寺親子繪畫比賽今年邁入第10屆，聚焦「孩子心中的觀音」核心精神，讓小朋友透過畫筆畫出心中的觀音形象和廟宇文化，吸引各地親子熱烈投稿參與，日前7位評審評選出爐，廟方今天表示，今年決選各組金銀銅、優選獎共480件作品，預定11月14日在寺內舉辦頒獎典禮及展示得獎作品。

壽山巖觀音寺舉辦親子繪畫比賽10年，今年以「十年聚繪．童畫觀音」為主題，邀請各地親子繪畫投稿評選，以觀音佛祖為主角，小朋友紛紛發揮想像力，將觀察觀音佛祖與壽山巖特色融入畫作，呈現多元童趣視角，繪畫比賽由評審長白景文率6名專業評審共7人參與評審，針對各組作品主題、創意構圖、色彩運用及整體表現進行評選，最後選出各組金、銀、銅牌獎各20名及優選獎60名，總共決選480件得獎作品。

該寺董事長林明義表示，壽山巖觀音寺親子繪畫比賽舉辦至今第10年，廟方長期深耕宗教藝術文化推廣，希望經由繪畫比賽，鼓勵民眾親子走進廟宇，透過藝術創作認識觀音佛教信仰及傳統廟宇建築，將地方人文藝術與宗教文化結合，增進親子互動與在地宗教文化認同。

壽山巖觀音寺表示，今年決選480件作品得獎者將在10月27日公布，預計11月14日在該寺舉辦頒獎典禮及所有得獎作品展出，頒獎現場將邀請MOMO家族帶來熱情帶動跳，還有親子手作DIY體驗區與專屬IP拍照牆，歡迎信眾親子參與。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：壽山巖觀音寺繪畫賽決選480作品 孩童畫觀音佛祖視角11/14頒獎

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