影／職場人際問題占逾5成 桃園生命線邀馬克推心理健康講座

「再通透的人，都需要被照顧！」桃園市生命線協會昨舉辦成立35週年記者會，邀請職場圖文作家「我是馬克」分享人生低潮經歷，提議並推動「生命3心，5力再線」行動，將提供10場免費職場心理健康講座，協助微型企業關注員工心理需求，打造友善職場。

桃園市生命線協會深耕在地35年，累計接聽超過32萬通求助電話。主任張翠華指出，根據協會統計，2025年1995專線及員工協助方案（EAP）的職場相關紀錄共1604筆，其中職場人際與適應問題合計占55.96%，顯示職場關係與環境適應，是員工心理支持的重要課題。

協會理事長柯博文表示，員工是企業最寶貴的資產，企業除了重視工作績效，也應建立「安心說、安心聽、安心求助」的友善環境，讓員工遭遇困境時，能及時獲得支持。他強調，職場心理健康不只是個人需要面對的問題，企業也應積極營造支持性的工作環境。

為提升員工面對壓力與人際問題的能力，桃園市生命線今年推出「生命3心，5力再線」行動，盼透過情緒力、溝通力、支持力、抗壓力及連結力等五大面向，強化職場心理韌性，也號召更多民眾投入志工培訓，擴大心理支持網絡。

昨天另一場焦點則是職場圖文創作者「我是馬克」分享自身經歷。馬克以那年，蘇東坡打了1995為題進行短講，談及2008年面臨事業與人生低潮時，曾受到身邊長輩及朋友陪伴，才得以逐步走過難關。

馬克表示，再通透的人也需要被照顧，他希望將過去的心酸轉化為創作，陪伴更多面臨職場壓力的人。此次他也與桃園市生命線聯名設計宣導便條紙及心理健康小卡，盼將心理關懷融入上班族日常生活。

除了提議、推動與宣導，生命線協會也宣布推出10場免費職場心理健康公益講座，開放員工人數50人以內的微型企業申請，將由專業心理師及社工師進入企業，分享心理健康、壓力調適等相關知識。企業可撥打電話（03）301-1021洽詢申請方式。

桃園市生命線呼籲，心理健康與自殺防治需要社會共同關注，當同事或身邊的人出現情緒困擾時，適時傾聽、陪伴並協助尋求專業資源，都可能成為重要支持力量。透過企業、社會團體與民眾共同參與，盼讓求助不再困難，建立更有支持力的職場環境。

桃園市生命線協會成立35周年，提倡、推動「生命3心，5力再線」行動，將提供10場免費職場心理健康講座，協助微型企業關注員工心理需求，打造友善職場。記者陳恩惠／攝影

「再通透的人，都需要被照顧！」職場圖文作家「我是馬克」分享人生低潮經歷。記者陳恩惠／攝影