張善政鐵腕 限期武和宮拆違建

桃園市中壢區武和宮前日前發生未成年學生暴力事件引發眾怒，武和宮還涉及違建問題，市府施鐵腕，市長張善政表示，涉案少年全部移送少年法庭審理，並限期違建戶七天內自行拆除及移置內部物品，若未完成將強制拆除武和宮，絕不容忍暴力危害市民安全。

多名高中、國中生日前在武和宮前毆打一名學生，涉案少年移送少年法庭審理，警方並通報市府教育局及校方介入輔導，毆打影片在網路流傳引發撻伐，有網友號召，前晚超過六百人聚集，警方動員一百五十四名名警力維持秩序並勸離，張善政昨天在臉書發文表示，這起未成年暴力事件是他與市府團隊高度關注的案件，案發第一時間已明確要求警方全力偵辦。

張善政提到，除了追究涉案者責任，市府建管處與區公所已完成現場違建稽查，市府公告要求七天內完成自行拆除及內部物品移置，若屆期未完成，市府下周二將執行強制拆除武和宮，相關費用由違建戶負擔。

他強調，孩子犯錯需要教育與輔導，但涉及暴力就必須清楚畫出界線，該查清楚、該負的責任不能迴避，並要求教育局、警察局持續追蹤，市府也要成為學校後盾，協助受到傷害的學生。

張善政說，未成年不是暴力行為的藉口，家長更沒有理由置身事外，必須配合司法調查及後續輔導，不能讓孩子犯下錯誤後，卻沒有人願意正視問題，他全力支持警方嚴格執法，涉及公共安全疑慮的違建，市府同樣會依法處理、強制拆除，確保市民安全。