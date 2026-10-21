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桃航空城巨蛋 九千席場館動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地昨天舉行動土典禮，占地逾十九公頃，開發案將興建可容納九千席的多功能場館，可供體育賽事、演唱會及展覽使用，另規畫旅館、商場、辦公及物流設施，總投資逾五百億元，預計創造一點九萬個就業機會，成為航空城大型複合開發新地標。

Ｉ基地是航空城優先產業專用區內面積最大的開發基地，由台灣人壽與長榮儲運合組的中信榮盛負責開發，總樓地板面積超過廿一萬坪，預計分三期推動，可望引進三百五十家企業進駐，帶動每年六十萬人次人流，首期優先興建九千席多功能場館、旅館及商場，另有大型物流設施與辦公區，昨天舉行動土典禮。

桃園市長張善政表示，基地鄰近機場捷運坑口站，未來捷運綠線也將在坑口與機捷銜接，加上規畫中的國道一號甲線經過周邊並設置交流道，形成雙捷運及高速公路交通優勢，基地開發後，將成為航空城「一塊寶石」，除帶動地方經濟，也能強化物流機能。

張善政說，航空城周邊已有高科技物流聚落，遠雄自由貿易港區內已有NVIDIA重要物流據點，長榮儲運的客戶也包括ＴＩ等半導體業者，未來物流設施進駐後，將進一步提升台灣半導體、ＡＩ等高科技產業的國際運籌效率，發揮航空城鄰近國門的區位優勢。

中信榮盛董事長王卓鈞表示，航空城是台灣面向世界的重要門戶，結合金融保險投資實力及物流營運經驗，全案投資五百億元，除創造約一點九萬個就業機會，也將導入太陽能、環保建材及綠色交通，預估每年減少約二千四百公噸二氧化碳排放。

市府表示，開發案採複合式開發模式，除多功能場館外，將整合商業、旅宿、辦公及物流機能，藉由航空城、機場捷運、捷運綠線及國道系統串聯，打造產業、人才及投資聚集的核心基地，後續將依開發期程分階段推進。

航空城 中信 產業專用區 演唱會

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