競總不只拚選戰！邱臣遠打造「幸福小客廳」 邀市民喝茶聽音樂

競選總部變身溫馨音樂小客廳！民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽，邱臣遠盼讓競總成為市民喝茶聊天、交流心聲的鄰里聚落。

邱臣遠競選總部成立後，陸續推出深耕在地、貼近市民生活的活動，首場「幸福小客廳」音樂會由團隊內擔任志工的小提琴老師登台演奏，帶來多首跨世代熟悉的連續劇及偶像劇主題曲，勾起不少民眾的青春回憶。

競選團隊表示，活動沒有傳統造勢場合的口號及演說，改以熱茶及琴聲營造輕鬆氛圍。演出的小提琴老師平時熱心公益，得知邱臣遠投入竹北市長選舉後，主動報名擔任志工，希望透過音樂專業為選戰注入不同元素。

邱臣遠表示，競選總部不只是選舉期間的工作場所，也應成為能走進市民日常、敞開大門傾聽心聲的平台。「幸福小客廳」的初衷，就是希望民眾路過時能進來坐坐、喝杯茶、聊聊天，如同回到自家客廳般放鬆。

邱臣遠說，政治的本質是服務生活，當市民願意走進競總、自在分享想法，團隊才能真正聽見基層對城市的期待與需求。

邱臣遠競選團隊指出，「幸福小客廳」系列活動未來將持續舉辦，除音樂分享外，也規畫手作體驗及生活議題講座，希望讓競總成為市民交流、互動的鄰里聚落。

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供