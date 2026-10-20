快訊

每天只接4組客人！她用ChatGPT搶下銀山溫泉住宿 網驚呼：又學到了

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

競總不只拚選戰！邱臣遠打造「幸福小客廳」 邀市民喝茶聽音樂

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供

競選總部變身溫馨音樂小客廳！民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽，邱臣遠盼讓競總成為市民喝茶聊天、交流心聲的鄰里聚落。

邱臣遠競選總部成立後，陸續推出深耕在地、貼近市民生活的活動，首場「幸福小客廳」音樂會由團隊內擔任志工的小提琴老師登台演奏，帶來多首跨世代熟悉的連續劇及偶像劇主題曲，勾起不少民眾的青春回憶。

競選團隊表示，活動沒有傳統造勢場合的口號及演說，改以熱茶及琴聲營造輕鬆氛圍。演出的小提琴老師平時熱心公益，得知邱臣遠投入竹北市長選舉後，主動報名擔任志工，希望透過音樂專業為選戰注入不同元素。

邱臣遠表示，競選總部不只是選舉期間的工作場所，也應成為能走進市民日常、敞開大門傾聽心聲的平台。「幸福小客廳」的初衷，就是希望民眾路過時能進來坐坐、喝杯茶、聊聊天，如同回到自家客廳般放鬆。

邱臣遠說，政治的本質是服務生活，當市民願意走進競總、自在分享想法，團隊才能真正聽見基層對城市的期待與需求。

邱臣遠競選團隊指出，「幸福小客廳」系列活動未來將持續舉辦，除音樂分享外，也規畫手作體驗及生活議題講座，希望讓競總成為市民交流、互動的鄰里聚落。

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽。圖／邱臣遠團隊提供

邱臣遠 2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 民眾黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕掌蔣萬安競總：國家需要正派市長

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

太魯閣峽谷藝術音樂季「迴聲40」 優人神鼓12月5日主場演出

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

相關新聞

頭份市中山路騎樓違規停車遭鎖定檢舉 苗栗縣府曝解套方法

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢認為勞民傷財，造成怨聲載道，要求縣府通令騎樓開放停車，縣府交通工務處舉頭份市為恭醫院旁人行道開放停放機車為例，早有辦法可以合法停車，但要保留至少1.5公尺通道，並取得街廓共識。

臭味從哪來？頭份、竹南自來水頻遭反映「土味」 水公司找到原因了

苗栗縣竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土味，自來水公司第三區管理處接獲通報立即派員追查，縣長鍾東錦也請縣府水利處即刻掌握狀況，以保障民眾飲用水安全。縣府水利處表示，水公司三區管理處10月8日起陸續接獲竹南、頭份用戶反映自來水有土味，經追查，主因是永和山水庫受日夜溫差大及水層上下對流影響，使藻類代謝產生的土臭味物質擴散至取水層。

影／田埂水源美得冒泡？寶山雙林路野溪疑遭汙染魚蝦殞命

新竹縣寶山鄉雙林路一段461巷旁野溪及鄰近稻田疑似遭受水汙染，有民眾反映溪面出現大量不明泡沫，並有魚蝦殞命情形。寶山鄉公所今日接獲緊急通報後，立即啟動通報處理機制，由清潔隊第一時間聯繫新竹縣政府環境保護局水汙染防治科。環保局隨即派員到場稽查及採集水樣，釐清水質異常原因與可能汙染來源。

苗栗銅鑼大地秋冬杭菊繽紛芋頭香美 芋頭節11月8日登場

苗栗縣銅鑼鄉秋冬時節，芋頭正值盛產，特產杭菊花開繽粉多彩，香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，以「芋遊銅鑼 芋見好味」為主題，副縣長賴香伶等人邀全國民眾品嘗芋頭賞花，感受客庄農村風情。

競總不只拚選戰！邱臣遠打造「幸福小客廳」 邀市民喝茶聽音樂

競選總部變身溫馨音樂小客廳！民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽，邱臣遠盼讓競總成為市民喝茶聊天、交流心聲的鄰里聚落。

吳旭智掃街發「拇指扇」宣傳敬老卡好康 提竹北高齡生活支持網

國民黨新竹縣竹北市長參選人吳旭智近日走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠，並提出竹北「高齡生活支持網」，主張整合交通、醫療、長照、藥局及社區照顧資訊，減輕長者及家庭照顧者負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。