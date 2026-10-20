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吳旭智掃街發「拇指扇」宣傳敬老卡好康 提竹北高齡生活支持網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智競選團隊提供
吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智競選團隊提供

國民黨新竹縣竹北市長參選人吳旭智近日走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠，並提出竹北「高齡生活支持網」，主張整合交通、醫療、長照、藥局及社區照顧資訊，減輕長者及家庭照顧者負擔。

吳旭智表示，新竹縣10月起將敬老愛心卡點數提高至1000點，除可用於農會折抵、藥局購物及醫院掛號，持卡搭乘台鐵每次也可折抵100點，再結合65歲以上長者半價優惠，搭乘區間車最北可到八堵、最南可到大慶，不必額外自付車資。

吳旭智近期掃街時也發放整理相關資訊的「拇指扇」，並列出沿線出站後步行可抵達的景點，鼓勵長輩善用敬老卡搭火車出遊。他認為，敬老政策不能只停留在發放點數，更重要的是串聯交通及生活服務，讓長者願意、也能安心走出家門。

吳旭智因此提出竹北「高齡生活支持網」三大方向。首先是讓長者「走得出去」，除擴大敬老卡功能，也將檢視長者常用大眾運輸路線、候車環境、人行安全及社區接駁需求，改善無障礙通行環境。

其次是需要照顧時「找得到服務」，將長照交通、社區關懷據點、醫療及藥局等資訊系統化整合，減少民眾在不同網站及窗口間反覆查詢；第三則是讓家庭照顧者「少一點壓力」，將政策服務對象從長者延伸至陪同就醫、復健及處理生活需求的家人。

吳旭智表示，許多竹北家庭同時面臨照顧孩子與父母的雙重壓力，城市政策應看見家庭照顧需求。未來也將運用智慧治理，把敬老卡使用地點、長照交通、醫療及福利資訊整合為單一數位入口。

他強調，科技不應成為新的門檻，對不熟悉數位工具的長輩，仍會保留電話、臨櫃及社區服務等傳統管道，「智慧治理不是叫每一位長輩都學會用手機，而是讓科技把複雜的事情先整理好。」

吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智團隊提供
吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智團隊提供

吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智團隊提供
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吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智團隊提供
吳旭智走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠。圖／吳旭智團隊提供

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