臭味從哪來？頭份、竹南自來水頻遭反映「土味」 水公司找到原因了

苗栗縣竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土味，自來水公司第三區管理處接獲通報立即派員追查，縣長鍾東錦也請縣府水利處即刻掌握狀況，以保障民眾飲用水安全。縣府水利處表示，水公司三區管理處10月8日起陸續接獲竹南、頭份用戶反映自來水有土味，經追查，主因是永和山水庫受日夜溫差大及水層上下對流影響，使藻類代謝產生的土臭味物質擴散至取水層。

水公司表示，東興給水廠供水水源為永和山水庫。今年年初枯水期蓄水偏低、水體滯留時間較長，有機物及營養鹽逐漸累積；4月4日當天單日降下289毫米豪雨，將大量地表有機物沖入庫區。由於近期降雨偏少，加上日夜溫差大（水庫現地氣溫日夜溫差最大達10°C），夜間表層水降溫下沉、引起上下水層對流，研判使藻類等生物代謝產生的土臭味物質（如土臭素、2-甲基異莰醇）擴散至取水層。

台水公司三區處10月8日至15日四度調整取水深度，15日依分層檢測結果，關閉臭度較高的第四層取水口，全量改取第三層（約19公尺、臭度1）；此外並針對34個供水小區管網末端及用戶進線案件加強排水，每日加班處理，累計排水點已有258處，每處2人作業，同時調整淨水藥劑、加強原水前處理及混凝沉澱效能。

水公司強調，土臭味屬感官上的氣味問題，並非有害物質，除立即調整水庫取水層、加強管網排水，並進行水質監測。經檢驗，10月15日東興給水廠清水臭度為1，錳、鐵、氨氮、pH等項目也符合飲用水水質標準（臭度標準為3以下），絕不影響飲用水安全。後續將每日辦理水庫分層採樣、提高原水、清水及管網末端檢驗頻率，並視水質變化適時調整取水及淨水處理方式，用戶如有疑問，可撥打1910客服專線，將盡速派員處理。

竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土臭味，水公司連日來加強處理改善。圖／苗栗縣政府提供

竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土臭味，水公司連日來加強處理改善。圖／苗栗縣政府提供

竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土臭味，水公司連日來加強處理改善。圖／苗栗縣政府提供

竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土臭味，水公司連日來加強處理改善。圖／苗栗縣政府提供