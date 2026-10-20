清潔隊員節表揚送大禮 張善政宣布加碼福利挺基層

清潔隊員節將至，桃市府今舉辦模範清潔隊員表揚大會，市長張善政除表揚60名模範隊員，並宣布回應清潔隊工會訴求，明年起調高相關福利，包括逃生補助由120元提高至200元、健康照顧補助由每年3000元增至4000元且不限年齡，並開放第一線隊員穿風扇衣；未來4年每年投入1.5億元汰換40輛垃圾車，改善基層工作環境。

桃園市今年共有60名模範清潔隊員獲獎，其中10人獲全國模範殊榮，60人中有40人服務超過20年。其中，新屋區中隊徐寬翰利用工作餘暇主動進修，考取「乙級廢棄物處理技術合格證書」，並將所學運用於實務；大園區中隊班長游文洲長期負責人員調度及地方民意溝通協調，投入各項清潔業務，表現獲得肯定。

張善政表示，桃園共有2970名清潔隊員，不論春節、連假，或大型活動結束後，都靠第一線同仁迅速恢復市容，日前市府與3個清潔隊工會座談時，他要求環保局檢討福利待遇，訂出3項原則，包括各項福利津貼在六都至少維持前段水準、依物價變動適時調整，以及針對桃園特殊工作型態增加照顧，「評估不能一直評估下去，要有結果。」

張善政提到，未來4年每年預計投入1.5億元，新購或汰換約40輛垃圾車；另將針對楊梅、大園及新屋等區較老舊的清潔隊廳舍，投入約2億元新建或改善。隊員逃生相關補助將從120元提高至200元，每年增加約3000萬元預算；健康照顧補助明年起由每年3000元提高至4000元，並取消年齡限制。

因應第一線隊員夏季高溫作業，市府原先顧慮風扇衣鋰電池安全，經評估風險不高，將開放第一線隊員穿著風扇衣，希望減輕高溫執勤負擔。

環保局表示，市府近年投入2.2億元增補276名人力，整體平均調薪約8%，並成立「勞安健康組」，職災件數較過往減少約30%；另將清潔隊員納入低劑量肺部電腦斷層檢查對象，並提供臨場職醫護服務，希望透過待遇、健康及工作環境改善，讓清潔隊員安心工作。