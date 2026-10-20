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竹南、頭份自來水有土味 台水：藻類代謝味道擴散並非有害物質

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南、頭份自來水用戶迭有反映土味，台灣自來水公司持續在管網末端排水改善。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣竹南、頭份自來水用戶迭有反映土味，台灣自來水公司持續在管網末端排水改善。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

苗栗縣竹南頭份自來水用戶10月8日起迭有反映土味，縣長鍾東錦要求縣府水利處了解，台灣自來水公司第三區管理處回應是藻類代謝味道擴散，並非有害物質，除了調整取水層、淨水藥劑等，管網末端持續排水，自來水土味也逐漸轉淡。

台水第三區管理處10月8日起陸續接獲竹南、頭份地區用戶反映自來水有土味，鍾東錦要求水利處了解，及台水相關因應作法，根據台水說明，頭份、竹南自來水由東興給水廠供應，水源永和山水庫，今年年初枯水期蓄水偏低、水體滯留時間較長，有機物及營養鹽逐漸累積，今年4月4日豪雨，又將大量地表有機物沖入庫區。

三區處指出，近期降雨偏少，加上日夜溫差大，夜間表層水降溫下沉、引起上下水層對流，研判使藻類等生物代謝產生的土臭味物質，如土臭素、2-甲基異莰醇擴散至取水層，土臭味屬感官上的氣味問題，並非有害物質。

10月8日、12日、14日、15日四度調整取水深度，10月15日依分層檢測結果，關閉臭度較高的第四層取水口，全量改取第三層；並針對34個供水小區管網末端及用戶進線案件加強排水，每天加班處理，累計排水點258處，同時調整淨水藥劑、加強原水前處理及混凝沉澱效能。

三區處強調，水質監測15日東興給水廠清水臭度為1，錳、鐵、氨氮、pH等項目，符合飲用水水質標準，其中，臭度標準為3以下，不影響飲用水安全，後續將每天辦理水庫分層採樣、提高原水、清水及管網末端檢驗頻率，並視水質變化適時調整取水及淨水處理方式，用戶如有疑問，可撥打1910客服專線，台水將盡速派員處理。

苗栗縣竹南、頭份自來水用戶迭有反映土味，台灣自來水公司持續在管網末端排水改善。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣竹南、頭份自來水用戶迭有反映土味，台灣自來水公司持續在管網末端排水改善。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

竹南 頭份 台水 鍾東錦

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