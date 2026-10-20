快訊

每天只接4組客人！她用ChatGPT搶下銀山溫泉住宿 網驚呼：又學到了

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

頭份市中山路騎樓違規停車遭鎖定檢舉 苗栗縣府曝解套方法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣人行道規畫機車停車格，頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）去年11月24日起開放。聯合報系資料照
苗栗縣人行道規畫機車停車格，頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）去年11月24日起開放。聯合報系資料照

苗栗頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢認為勞民傷財，造成怨聲載道，要求縣府通令騎樓開放停車，縣府交通工務處舉頭份市為恭醫院旁人行道開放停放機車為例，早有辦法可以合法停車，但要保留至少1.5公尺通道，並取得街廓共識。

縣議會今天總質詢，縣議員蕭詠萱、陳永賢都反映頭份市區停車空間不足，尤其是商圈、學校及醫療院所附近，更是一位難求，中山路一帶近來更是湧現檢舉潮，機車停在家門前騎樓，或是電動車在騎樓充電，幾乎每晚遭檢舉違規停車，警員還要到場開單，陳永賢認為勞民傷財造成民怨，不如縣府行政命令開放騎樓停車解套，讓民眾有所遵循。

交通工務處長古明弘答詢表示，包括苗栗縣有三分之二的縣市政府禁止騎樓停車，另三分之一開放，但不論禁止或開放，現況都有例外，難以統一禁止或開放，不過，根據道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，人行空間寬度3公尺以上，人行道、騎樓得規畫機車、慢車停車位，但應保留至少1.5公尺通道。

頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）人行道，苗栗市勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊人行道，都已公告畫設機車停車格，不過，騎樓部分，因地主不同意，至今沒有案例，縣府商請鄉鎮市公所加強溝通，取得街廓地主、居民同意，並向縣府申請。

另，蕭詠萱質詢頭份市發展快速，要求縣府評估配套將來停車需求，古明弘表示，學校周邊配合家長智慧接送區及路邊停車紓緩，縣府與公所合作，開闢都市計畫區內廣停及停車場，並研議獎勵民間空地施設停車場等，多管齊下解決頭份市區停車問題。

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員蕭詠萱今天在議會質詢。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員蕭詠萱今天在議會質詢。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢今天在議會質詢。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢今天在議會質詢。記者范榮達／攝影

騎樓 頭份 苗栗 人行道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

納入9人座小巴營運 苗栗縣府樂觀竹南-頭份環狀線市區公車

改善雲林斗六交通 她承諾當選1年內推動首批改善試辦

嘉義市文化公園難停車有解 議員要市府爭取補助建地下停車場　

台南車站新站3號出口…行人違規穿越馬路 市府回應了

相關新聞

頭份市中山路騎樓違規停車遭鎖定檢舉 苗栗縣府曝解套方法

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢認為勞民傷財，造成怨聲載道，要求縣府通令騎樓開放停車，縣府交通工務處舉頭份市為恭醫院旁人行道開放停放機車為例，早有辦法可以合法停車，但要保留至少1.5公尺通道，並取得街廓共識。

臭味從哪來？頭份、竹南自來水頻遭反映「土味」 水公司找到原因了

苗栗縣竹南、頭份地區的自來水近期接獲民眾反映有土味，自來水公司第三區管理處接獲通報立即派員追查，縣長鍾東錦也請縣府水利處即刻掌握狀況，以保障民眾飲用水安全。縣府水利處表示，水公司三區管理處10月8日起陸續接獲竹南、頭份用戶反映自來水有土味，經追查，主因是永和山水庫受日夜溫差大及水層上下對流影響，使藻類代謝產生的土臭味物質擴散至取水層。

影／田埂水源美得冒泡？寶山雙林路野溪疑遭汙染魚蝦殞命

新竹縣寶山鄉雙林路一段461巷旁野溪及鄰近稻田疑似遭受水汙染，有民眾反映溪面出現大量不明泡沫，並有魚蝦殞命情形。寶山鄉公所今日接獲緊急通報後，立即啟動通報處理機制，由清潔隊第一時間聯繫新竹縣政府環境保護局水汙染防治科。環保局隨即派員到場稽查及採集水樣，釐清水質異常原因與可能汙染來源。

苗栗銅鑼大地秋冬杭菊繽紛芋頭香美 芋頭節11月8日登場

苗栗縣銅鑼鄉秋冬時節，芋頭正值盛產，特產杭菊花開繽粉多彩，香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，以「芋遊銅鑼 芋見好味」為主題，副縣長賴香伶等人邀全國民眾品嘗芋頭賞花，感受客庄農村風情。

競總不只拚選戰！邱臣遠打造「幸福小客廳」 邀市民喝茶聽音樂

競選總部變身溫馨音樂小客廳！民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠競總昨晚舉辦首場「幸福小客廳」音樂會，由志工小提琴老師演奏經典偶像劇、八點檔名曲，吸引親子駐足聆聽，邱臣遠盼讓競總成為市民喝茶聊天、交流心聲的鄰里聚落。

吳旭智掃街發「拇指扇」宣傳敬老卡好康 提竹北高齡生活支持網

國民黨新竹縣竹北市長參選人吳旭智近日走入傳統市場掃街，發放「拇指扇」宣傳敬老愛心卡搭台鐵優惠，並提出竹北「高齡生活支持網」，主張整合交通、醫療、長照、藥局及社區照顧資訊，減輕長者及家庭照顧者負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。