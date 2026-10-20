頭份市中山路騎樓違規停車遭鎖定檢舉 苗栗縣府曝解套方法

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員陳永賢認為勞民傷財，造成怨聲載道，要求縣府通令騎樓開放停車，縣府交通工務處舉頭份市為恭醫院旁人行道開放停放機車為例，早有辦法可以合法停車，但要保留至少1.5公尺通道，並取得街廓共識。

縣議會今天總質詢，縣議員蕭詠萱、陳永賢都反映頭份市區停車空間不足，尤其是商圈、學校及醫療院所附近，更是一位難求，中山路一帶近來更是湧現檢舉潮，機車停在家門前騎樓，或是電動車在騎樓充電，幾乎每晚遭檢舉違規停車，警員還要到場開單，陳永賢認為勞民傷財造成民怨，不如縣府行政命令開放騎樓停車解套，讓民眾有所遵循。

交通工務處長古明弘答詢表示，包括苗栗縣有三分之二的縣市政府禁止騎樓停車，另三分之一開放，但不論禁止或開放，現況都有例外，難以統一禁止或開放，不過，根據道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，人行空間寬度3公尺以上，人行道、騎樓得規畫機車、慢車停車位，但應保留至少1.5公尺通道。

頭份市為恭醫院旁台1線（自強路）人行道，苗栗市勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊人行道，都已公告畫設機車停車格，不過，騎樓部分，因地主不同意，至今沒有案例，縣府商請鄉鎮市公所加強溝通，取得街廓地主、居民同意，並向縣府申請。

另，蕭詠萱質詢頭份市發展快速，要求縣府評估配套將來停車需求，古明弘表示，學校周邊配合家長智慧接送區及路邊停車紓緩，縣府與公所合作，開闢都市計畫區內廣停及停車場，並研議獎勵民間空地施設停車場等，多管齊下解決頭份市區停車問題。

苗栗縣頭份市中山路騎樓違規停車，近來爆發檢舉潮，縣議員蕭詠萱今天在議會質詢。記者范榮達／攝影