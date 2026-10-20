竹縣身障就業率達94%！走出人生低谷 重拾工作信心

新竹縣身心障礙者開案率達100%，穩定就業率更高達94%，高於全國約50%至78%的平均水準。目前接受協會協助穩定就業的身心障礙者魏宇彤，曾一度覺得人生走入盡頭，所幸在協會社工及就業服務員提供情緒支持，並輔導人際互動與工作適應後，逐步重拾信心，順利走入職場。

愛的萌芽福利協會副執行長李晴惠表示，協會受新竹縣政府勞工處委託辦理身心障礙者職場穩定就業方案，透過就業服務員提供工作適應、人際互動及情緒輔導。依勞動部標準，身障者持續就業滿3個月即符合穩定就業標準，目前新竹縣開案率達100%、穩定就業率達94%，高於全國約50%至78%的平均值，協會也運用職務再設計及輔具，降低工作障礙，打造友善包容的職場。

魏宇彤感動表示，自己曾一度覺得人生走入盡頭，所幸在協會社工及就業服務員提供情緒支持，並協助適應工作、改善人際互動後，逐步重拾信心，也讓身心障礙者能在友善的職場環境中安心工作。

提供身心障礙者就業機會的自強高工校長林湧順表示，落實「身心障礙者權利公約」不歧視及合理調整的精神，只要給予身障者適應職場的機會，並依就業服務員建議提供適當協助，就能讓他們發揮所長。身為教育工作者，也應引導學生在學習與成長過程中，培養對身心障礙者的尊重、理解與支持。

新竹縣政府勞工處推動身心障礙者一站式就業服務，涵蓋就業諮詢、職涯探索、技能培訓、職務再設計及就業後追蹤輔導。縣府委託愛的萌芽福利協會整合社福諮詢、生涯轉銜、輔具申請及求職輔導，協助身障者適應職場、穩定就業，逐步邁向經濟獨立，提升自信與生活尊嚴。

依身心障礙者權益保障法第38條規定，公立機關員工達34人、私立機構員工達67人以上，須依法進用一定比例的身心障礙者。如有相關需求，可洽詢03-5881044。

新竹縣身心障礙者開案率達100%，穩定就業率更高達94%，高於全國約50%至78%的平均水準。記者郭政芬／攝影