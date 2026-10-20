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竹縣身障就業率達94%！走出人生低谷 重拾工作信心

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
愛的萌芽福利協會受新竹縣政府勞工處委託辦理身心障礙者職場穩定就業方案，透過就業服務員提供工作適應、人際互動及情緒輔導。記者郭政芬／攝影
愛的萌芽福利協會受新竹縣政府勞工處委託辦理身心障礙者職場穩定就業方案，透過就業服務員提供工作適應、人際互動及情緒輔導。記者郭政芬／攝影

新竹縣身心障礙者開案率達100%，穩定就業率更高達94%，高於全國約50%至78%的平均水準。目前接受協會協助穩定就業的身心障礙者魏宇彤，曾一度覺得人生走入盡頭，所幸在協會社工及就業服務員提供情緒支持，並輔導人際互動與工作適應後，逐步重拾信心，順利走入職場。

愛的萌芽福利協會副執行長李晴惠表示，協會受新竹縣政府勞工處委託辦理身心障礙者職場穩定就業方案，透過就業服務員提供工作適應、人際互動及情緒輔導。依勞動部標準，身障者持續就業滿3個月即符合穩定就業標準，目前新竹縣開案率達100%、穩定就業率達94%，高於全國約50%至78%的平均值，協會也運用職務再設計及輔具，降低工作障礙，打造友善包容的職場。

魏宇彤感動表示，自己曾一度覺得人生走入盡頭，所幸在協會社工及就業服務員提供情緒支持，並協助適應工作、改善人際互動後，逐步重拾信心，也讓身心障礙者能在友善的職場環境中安心工作。

提供身心障礙者就業機會的自強高工校長林湧順表示，落實「身心障礙者權利公約」不歧視及合理調整的精神，只要給予身障者適應職場的機會，並依就業服務員建議提供適當協助，就能讓他們發揮所長。身為教育工作者，也應引導學生在學習與成長過程中，培養對身心障礙者的尊重、理解與支持。

新竹縣政府勞工處推動身心障礙者一站式就業服務，涵蓋就業諮詢、職涯探索、技能培訓、職務再設計及就業後追蹤輔導。縣府委託愛的萌芽福利協會整合社福諮詢、生涯轉銜、輔具申請及求職輔導，協助身障者適應職場、穩定就業，逐步邁向經濟獨立，提升自信與生活尊嚴。

依身心障礙者權益保障法第38條規定，公立機關員工達34人、私立機構員工達67人以上，須依法進用一定比例的身心障礙者。如有相關需求，可洽詢03-5881044。

新竹縣身心障礙者開案率達100%，穩定就業率更高達94%，高於全國約50%至78%的平均水準。記者郭政芬／攝影
新竹縣身心障礙者開案率達100%，穩定就業率更高達94%，高於全國約50%至78%的平均水準。記者郭政芬／攝影

魏宇彤（中）在協會社工及就業服務員協助下，順利走入職場。自強高工校長林湧順（左）表示，只要給予身障者適應職場的機會，並依就業服務員建議提供適當協助，就能讓他們發揮所長。記者郭政芬／攝影
魏宇彤（中）在協會社工及就業服務員協助下，順利走入職場。自強高工校長林湧順（左）表示，只要給予身障者適應職場的機會，並依就業服務員建議提供適當協助，就能讓他們發揮所長。記者郭政芬／攝影

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