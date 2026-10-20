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連3年獲國際大獎肯定 竹北光節再奪美國繆思最高榮譽鉑金獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供
「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供

竹北光節再獲國際肯定！「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄，也是大新竹唯一以燈會概念設計在該類別獲獎的單位。

竹北光節自2024年推出以來年年創新，觀展人次也逐年攀升，從首年42萬人次、第二年突破50萬人次，到今年創下60萬人次賞燈熱潮，並連續獲得國際設計獎項肯定。

首年主燈「天光漫舞」獲IAA倫敦設計獎白金獎與瑞士LIT照明設計大獎；第二年「水生繁花」獲美國繆思設計獎最高榮譽鉑金獎；今年「盛世之境」再升級，導入水霧投影，透過科技與藝術呈現燈區視覺效果，再度獲得美國繆思設計獎鉑金獎。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是文化科技城，因此自2024年重新定義燈會，打破傳統思維、將科技與藝術深度導入，讓活動成為展演與美學交融的平台。更鼓勵全民參與，連續兩年以公開徵件號召藝術工作者、民眾與學生投入創作；他每年也都親自為鄉親導覽，傳遞每個燈組背後的理念與溫度，讓光之盛宴充滿在地連結。

鄭朝方強調，這一座座國際獎項屬於全體市民的榮耀；正是因為有大家的認同與支持，才能讓公所團隊大展身手，將竹北光節不斷推向高峰。隨著光節再奪國際大獎，加上10月26日水圳公園將以嶄新面貌重新啟用，可說是喜上加喜、雙喜臨門，讓城市的公共空間與美學升級再創高峰。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是文化科技城，因此自2024年重新定義燈會，打破傳統思維、將科技與藝術深度導入，讓活動成為展演與美學交融的平台。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，竹北是文化科技城，因此自2024年重新定義燈會，打破傳統思維、將科技與藝術深度導入，讓活動成為展演與美學交融的平台。圖／竹北市公所提供

「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供
「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供

「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供
「2026竹北光節－GLORYLAND」以整體燈區參賽，在美國繆思設計大獎「概念設計－展覽與活動」類別拿下最高等級鉑金獎，締造連續3年獲國際大獎紀錄。圖／竹北市公所提供

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