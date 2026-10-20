影／田埂水源美得冒泡？寶山雙林路野溪疑遭汙染魚蝦殞命

新竹縣寶山鄉雙林路一段461巷旁野溪及鄰近稻田疑似遭受水汙染，有民眾反映溪面出現大量不明泡沫，並有魚蝦殞命情形。寶山鄉公所今日接獲緊急通報後，立即啟動通報處理機制，由清潔隊第一時間聯繫新竹縣政府環境保護局水汙染防治科。環保局隨即派員到場稽查及採集水樣，釐清水質異常原因與可能汙染來源。

據地方反映，該處野溪今年曾出現溪水混濁泛白、宛如「牛奶溪」的情形，今日又因溪面浮現大量泡沫，被形容成「泡泡溪」。民眾更無奈連鄉長與村長的稻田也「中獎」，彷彿被迫「洗泡泡浴」。看似「美得冒泡」的景象，背後卻是魚蝦殞命及農田用水安全的疑慮，讓地方居民憂心不已。

寶山鄉公所表示，溪流水質與周邊農田、生態環境息息相關，針對民眾反映泡沫進入稻田的情形，將配合相關單位進一步釐清影響範圍。目前不明泡沫的成分、汙染來源、魚蝦殞命原因，以及對稻作是否造成影響，仍待現場調查與水質檢測結果確認；今年先前水色泛白與此次泡沫事件是否相關，也有待調查。

鄉長邱振瑋表示，野溪是寶山珍貴的自然資源，溪流水質更攸關農業生產、生態及鄉親生活環境。鄉公所高度重視此次事件，將持續追蹤調查進度、配合環保局查處，若查有違法汙染情事，將由權責機關依法處理，維護地方環境品質與農民權益。

鄉公所也呼籲，民眾如發現溪流出現不明泡沫、水色異常、異味、油汙或魚蝦殞命等情形，儘速向寶山鄉公所或新竹縣政府環境保護局通報，並在確保自身安全的前提下，記錄發現時間、地點及現場影像，協助相關單位掌握線索、即時處置，共同守護寶山的溪流、農田與自然生態。