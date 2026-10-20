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桃園航空城添新巨蛋 9000席多功能館今動土 可辦演唱會體育賽事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園航空城優先產業專用區I基地今舉行動土典禮，全案總投資逾500億元，將分3期開發，規畫多功能場館、旅館、商場、辦公及物流設施。記者朱冠諭／攝影
桃園航空城優先產業專用區I基地今舉行動土典禮，全案總投資逾500億元，將分3期開發，規畫多功能場館、旅館、商場、辦公及物流設施。記者朱冠諭／攝影

桃園航空城未來可望再添一顆巨蛋，航空城優先產業專用區I基地今舉行動土典禮，占地逾19公頃，開發案將興建可容納9000席的多功能場館，可供體育賽事、演唱會及展覽使用，另規畫旅館、商場、辦公及物流設施，總投資逾500億元，預計創造1.9萬個就業機會，成為航空城大型複合開發新地標。

I基地位於航空城優先產業專用區，是區內面積最大的開發基地，由台灣人壽與長榮儲運合組的中信榮盛負責開發，總樓地板面積超過21萬坪，預計分3期推動，可望引進350家企業進駐，帶動每年60萬人次人流。首期優先興建9000席多功能場館、旅館及商場，另有大型物流設施與辦公區。

桃園市長張善政致詞表示，基地鄰近機場捷運坑口站，未來捷運綠線也將在坑口與機捷銜接，加上規畫中的國道1號甲線經過周邊並設置交流道，形成雙捷運及高速公路交通優勢。他形容基地開發後將成為航空城「一塊寶石」，除帶動地方經濟，也能強化物流機能。

張善政說，航空城周邊已有高科技物流聚落，遠雄自由貿易港區內已有NVIDIA重要物流據點，長榮儲運的客戶也包括TI等半導體業者，未來物流設施進駐後，將進一步提升台灣半導體、AI等高科技產業的國際運籌效率，發揮航空城鄰近國門的區位優勢。

中信榮盛董事長王卓鈞表示，航空城是國家重要建設，也是台灣面向世界的重要門戶，中信榮盛由中信金控旗下台灣人壽與長榮集團旗下長榮儲運共同投資成立，結合金融保險投資實力及物流營運經驗。全案投資500億元，除創造約1.9萬個就業機會，也將導入太陽能、環保建材及綠色交通，預估每年減少約2400公噸二氧化碳排放。

市府表示，開發案採複合式開發模式，除多功能場館外，將整合商業、旅宿、辦公及物流機能，藉由航空城、機場捷運、捷運綠線及國道系統串聯，打造產業、人才及投資聚集的核心基地，後續將依開發期程分階段推進。

桃園航空城優先產業專用區I基地今舉行動土典禮，基地將規畫興建可容納9000席的多功能場館，可供體育賽事、演唱會及展覽使用，圖為場館模型。記者朱冠諭／攝影
桃園航空城優先產業專用區I基地今舉行動土典禮，基地將規畫興建可容納9000席的多功能場館，可供體育賽事、演唱會及展覽使用，圖為場館模型。記者朱冠諭／攝影

航空城 演唱會 桃園

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