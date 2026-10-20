桃園市立醫院觀音分院有譜 兩期合併一期發包 地方盼盡快決標

桃園市長張善政昨天到觀音區，說明市立醫院觀音分院規畫內容。議員吳進昌指出，地方上爭取醫院不是一天、兩天的事，四年他和關心的鄉親不斷奔走、議會質詢、協調，原先醫院分一、二期蓋的計畫也合併為一期，並確認落腳草漯重劃區，期待今年底至明年上半年能發包，完善沿海的醫療資源。

吳進昌表示，觀音區這幾年人口快速成長已經超過7.8萬人，多個工業區與草漯重劃區持續發展，但醫療資源始終不足，尤其長輩看病、鄉親做檢查，動不動就要往中壢、桃園區跑，費時又費力，他4年前當選議員，爭取觀音市立醫院一直列為重要建設目標，事實上觀音鄉親也應該有一間屬於自己的好醫院。

吳進昌表示，為了找合適的地點蓋醫院，他與市府從最初的構想到確定選址草漯地區，逐步整合「市3」、「停6」用地及周邊交通設施，原本只有醫院的構想，擴大為健康醫療園區，對觀音醫療建設而言是非常關鍵的一大步。

市府團隊持目前提出總經費約 23.1億元的園區建置計畫，包括市場等多功能場地，醫院有內外、家醫、小兒、婦產及復健等科別，檢驗的部分有腦斷層、磁振造影、超音波、腸胃鏡等檢查設備，同時規畫洗腎、復健、急診室、住院病房及相關醫療服務。