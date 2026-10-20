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苗栗銅鑼大地秋冬杭菊繽紛芋頭香美 芋頭節11月8日登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲（圖）及潮州芋頭粥，各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲（圖）及潮州芋頭粥，各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉秋冬時節，芋頭正值盛產，特產杭菊花開繽粉多彩，香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，以「芋遊銅鑼 芋見好味」為主題，副縣長賴香伶等人邀全國民眾品嘗芋頭賞花，感受客庄農村風情。

銅鑼鄉種植約50公頃，集中在中平村，毗鄰公館鄉芋頭產區，銅鑼鄉公所、鄉民代表會今年連續第7年辦理芋頭節，11月8日在中平集會所舉辦，縣府及公所等單位今天向全國民眾推介，鄉公所秘書賴文良表示，銅鑼芋頭品質不輸大甲芋頭，採收時節田間常可看到拿著大甲袋子收成，此外，11月杭菊開花，芋頭節到銅鑼品嘗芋頭還以賞花。

鄉公所指出，芋頭節主題「芋遊銅鑼 芋見好味」，結合芋頭美食、農特產市集，客語闖關可依活動辦法，領取100元美食券，限量600張，現場提供脆皮芋泥芝士捲及潮州芋頭粥，各200份免費品嘗，並安排300份芋泥繞圈圈DIY。此外，免費採芋體驗限量500人，每人限採1株，10月21日中午12點線上報名，網址

芋頭節同時推出799元一日遊小旅行，上午走訪台灣客家文化館，接著觀光工廠參觀導覽與彈珠汽水DIY，下午到會場參加活動，報名網址

苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲及潮州芋頭粥，各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲及潮州芋頭粥，各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影

苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，副縣長賴香伶等人邀全國民眾品嘗芋頭賞花，感受客庄農村風情。記者范榮達／攝影
苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，副縣長賴香伶等人邀全國民眾品嘗芋頭賞花，感受客庄農村風情。記者范榮達／攝影

苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲及潮州芋頭粥（圖），各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗縣香芋銅鑼庄產業文化活動（芋頭節）11月8日上午9點至下午3點在中平集會所登場，活動提供脆皮芋泥芝士捲及潮州芋頭粥（圖），各200份免費品嘗。記者范榮達／攝影

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