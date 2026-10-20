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醫院大廳變音樂廳 揚音樂集獻唱6首經典 歌聲療癒病友

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
揚音樂集走進中國醫藥大學新竹附設醫院，舉辦「歌聲裡的好時光」公益關懷音樂會，以跨世代經典歌曲陪伴病友、家屬及醫護人員。圖／中醫大新竹附醫提供
揚音樂集走進中國醫藥大學新竹附設醫院，舉辦「歌聲裡的好時光」公益關懷音樂會，以跨世代經典歌曲陪伴病友、家屬及醫護人員。圖／中醫大新竹附醫提供

歌聲也能成為醫院裡的一帖暖心良方！揚音樂集走進中國醫藥大學新竹附設醫院，舉辦「歌聲裡的好時光」公益關懷音樂會，以跨世代經典歌曲陪伴病友、家屬及醫護人員，讓醫院大廳多了溫暖旋律。

音樂會在醫療大樓一樓大廳登場，吸引不少病患、家屬駐足聆聽，也有小朋友加入。院長陳自諒感謝揚音樂集以歌聲陪伴病友、家屬與醫療人員，讓音樂發揮療癒力量，並由執行長張宜真代表頒發感謝狀。

揚音女聲合唱團團長陳淑慧表示，這次精選「牽手」、「城裡的月光」、「十八姑娘」、「望春風」、「奉獻」及「愛情限時批」等6首歌曲，以鋼琴伴奏串起不同年代的旋律，透過女聲合唱重新詮釋歌曲中的相伴、思念與祝福，讓熟悉歌聲與現場不同生命故事相遇。

陳淑慧指出，公益不只是走進一個場域演唱，更希望讓音樂真正走近生活，期盼30分鐘的演出，能讓忙碌的醫療人員、等待中的家屬及接受治療的病友，暫時放鬆心情，留下一段自在且溫暖的時光。

揚音樂集由楊覲伃2014年創立，秉持「用音樂連結人心、溫暖世界」理念，長期投入合唱藝術、音樂教育及公益行動，自2018年起連續獲選為新竹縣扶植傑出演藝團隊，持續透過音樂傳遞關懷與溫暖。

揚音樂集走進中國醫藥大學新竹附設醫院，舉辦「歌聲裡的好時光」公益關懷音樂會，以跨世代經典歌曲陪伴病友、家屬及醫護人員。圖／中醫大新竹附醫提供
揚音樂集走進中國醫藥大學新竹附設醫院，舉辦「歌聲裡的好時光」公益關懷音樂會，以跨世代經典歌曲陪伴病友、家屬及醫護人員。圖／中醫大新竹附醫提供

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