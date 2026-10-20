暌違4年 新竹棒球場 重啟辦交流賽

新竹市立棒球場改善完工並驗收完成，市長高虹安昨宣布，十一月一日至三日將舉辦新竹棒球場五十周年交流賽，展開台日韓跨國棒球交流，並邀藝人謝金燕、少女時代成員孝淵擔任表演嘉賓，採免費索票。至於後續賽事，市府已函文邀中職場勘，爭取安排賽程。

新竹市立棒球場一九七六年啟用迄今，是台灣職棒發展的重要場地之一，締造多項中職投打紀錄。由於場地老舊，前市長林智堅任內封閉重建，未料二○二二年七月重啟開賽，爆出場地缺失造成球員受傷後再度封場改善，市長高虹安上任後移除覆土並重新整修，十一月將是暌違四年舉辦賽事。

高虹安昨出席新竹市立棒球場賽事啟動記者會，邀來與新竹皆有淵源的統一7-ELEVEN獅球員陳聖平、林泓弦及林培緯三名球星共同揭開活動序幕。高虹安說，此次市府以「COME BACK竹風再起」為主題舉辦交流賽，不僅是慶祝球場五十周年的重要活動，更象徵球場改善完成後重新出發。

高虹安表示，市府始終秉持「安全第一、專業優先」原則整修與改善棒球場，並透過實際測試賽及球員使用回饋，檢視場地運作情形，讓球員安心比賽、球迷放心進場。交流賽邀請新竹城市棒球隊、日本獨立聯盟栃木金色勇士、韓國職棒二軍尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊齊聚新竹同場競技。

新竹城市棒球隊今年八月卅一日成軍，由前兄弟象總教練陳瑞振領軍，全隊共廿九名球員，近月已到新竹市立棒球場進行訓練。陳瑞振高度肯定改善完成的棒球場，「除了大巨蛋，新竹球場是台灣目前最好球場。」也有球員表示，新球場採人工草皮，排水性能好、場地平整，能安心發揮球技。

竹市府指出，十一月起連三天賽事採免費進場觀賽，廿四日優先開放持有「新竹通」的球迷領票，廿六日起開放全台球迷索票；新竹棒球場開幕賽預計可容納約八至九千人，外野區可視彈性調整。

至於何時能夠重新舉辦中職賽事？教育處指出，市府已於九月十八日函文邀請中華職業棒球大聯盟至新竹棒球場場勘，將積極向聯盟爭取進一步賽程表研議及安排。