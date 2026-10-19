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桃園觀音分院功能不全？張善政率團隊闢謠：聽民意規畫多功能醫院

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王明鉅說明觀音分院規畫內容，市府團隊也一一回答民眾提問。圖／新聞處提供
王明鉅說明觀音分院規畫內容，市府團隊也一一回答民眾提問。圖／新聞處提供

桃園市政府確定在觀音區規畫市立醫院分院，不過地方一直有傳聞沒有病房和功能不全，市長張善政今日下午率團隊到地方說明，重申一定有健全的分院守護鄉親健康。

張善政下午找來副市長王明鉅、衛生、經發局長、工務局副局長到場，都發局、交通局也派專委參加，建築師都到場。現場在草漯保障宮外的空地，擠滿約700人，醫院用地也在附近，觀音工業區、桃科等廠聯會理事長和立委涂權吉、議員吳進昌、許更生都到場，大家都關切醫院規畫內容和期程。

現場為「桃園市觀音草漯多功能場館（含分院）願景說明會」，張善政表示，他和市府團隊上任後持續守護觀音居民健康，除阻止固體再生燃料（SRF）相關設施啟動，也加速推動市立醫院總院及觀音分院規畫，期盼逐步完善沿海地區醫療資源網絡。今日透過面對面溝通，向鄉親說明觀音分院規畫進度與未來藍圖，並廣納在地意見作為後續設計參考，使分院更貼近居民需求，成為地方健康的重要後盾。

王明鉅負責簡報，說明觀音分院初期以20床規模起步，提供內外科、家醫科、小兒科、婦產科及復健科等門診服務，並引進超音波、腸胃鏡、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）及血液透析等設備。觀音草漯多功能場館整體建置經費約23.1億元，其中分院經費約16.1億元，未來將委託醫學中心經營，並與基層診所建立合作機制，落實檢驗資源共享。工程也要預留急診空間，待門診運作穩定後逐步推動，有助帶動地方整體發展。

議員吳進昌指出，他三年多前就一直催生觀音醫院，最早是衛福部原本在大坡有長照200床的計畫，允諾規畫門診、急診，後來這項計畫停擺，他又提醒市府草漯保障宮後面的公有建築可以規畫醫院，還請聯新國際醫院評估能否接手，但是聯新因為考量醫護人員量能沒意願。

市府認為樓地板面積不足，副市長王明鉅於是另外找地，過程辛苦，如今有著落，蓋分院連同多功能場館要取得足夠的用地，還需要徵收土地，總經費約需23億元經費；觀音有北部最大的觀音工業區，大部分的稅收都歸中央，市府可以透過立委等管道爭取中央補助款。

民眾提問交通接駁、工業區急救量能及病床規模等議題提問，王明鉅表示交通方面，已規畫涵蓋新坡、觀音等地的公車與桃小巴接駁路線，院區會提供足夠的停車空間；考量工業區特性，分院具備第一線除汙、緊急輸血及生命徵象穩定等急救量能，重症個案可銜接長庚總院高階照護。病床初期規畫20床，市府依法有核定99床以內的權責，硬體空間也會預留充足彈性，後續將視在地需求逐步調整擴充。

經發局長張誠表示，觀音分院連同多功能場館坐落於大觀路、福興街、豐年街街廓，整合「市三」市場用地、「停六」停車場用地及周邊公園用地，基地面積近1200坪，採多目標使用規畫，興建2棟以空中連通道相連的現代化建物，串聯分院、零售市場及智慧化停車空間汽車114席、機車67席，兼顧就醫、採買與休憩機能。

張善政率團隊到觀音說明市立醫院分院的規畫，現場坐滿關切的相親。圖／新聞處提供
張善政率團隊到觀音說明市立醫院分院的規畫，現場坐滿關切的相親。圖／新聞處提供

張善政 觀音 團隊

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