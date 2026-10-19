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民代指122線落石與偏鄉工程流標 竹縣府將改善

中央社／ 新竹縣19日電

國民黨籍竹縣議員張益生今天質詢說，縣道122線常有落石偏鄉工程也因施工成本高而流標；竹縣府表示，已規劃改善12處道路瓶頸，並研議調整偏鄉工程單價，提高廠商投標意願。

張益生今天在縣議會縣政總質詢表示，縣道122線是五峰鄉重要聯外道路，山區常有落石，尤其天災期間影響居民通行安全，盼縣府持續改善。

新竹縣長楊文科說，縣道122線43.5公里處改善工程正進行中，將透過道路截彎取直及新建跨溝橋梁改善通行安全；竹東至五峰道路瓶頸改善案也已完成可行性評估。

縣府工務處長戴志君表示，縣道122線初步規劃改善12處道路瓶頸，總經費估2.27億元，9月已向交通部公路局爭取1450萬元，包含規劃費850萬元及環評費600萬元。

另外，張益生說，五峰、尖石等偏鄉工程因交通不便、施工成本高，廠商投標意願低，建議合理調整工程單價。楊文科表示，將由相關單位考量機具運輸及交通成本，研議合理採購價格，提高廠商投標意願，推動偏鄉建設。

偏鄉 落石 工程

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